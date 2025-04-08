Институт развития интернета (ИРИ) изучает вопрос запуска отдельного конкурса для суперкатегории франшиз, заявил «Ведомостям» гендиректор ИРИ Алексей Гореславский. По его словам, в конкурсе должны быть представлены те медиапродукты, которые уже себя зарекомендовали. При этом пока ИРИ может поддерживать продвижение проектов только в онлайн-среде, вопрос проведения офлайн-мероприятий или пошива мерча в рамках нового конкурса «требует обсуждения с органами власти». Баженов допустил, что успешную франшизу можно создать на базе кассового фильма, однако не все подобные картины подходят для этого.

«Надо собирать статистику, заходить на ЕАИС и смотреть фильмы в прокате, которые на втором уикенде держатся как на первом, либо происходит небольшое падение. Исходя из сборов, можно понять, из какого фильма делать франшизу. Однако это дело относительно гиблое, если мы не берем таких огромных мастодонтов, как "Чебурашка", но тут спасибо основе. Это бренд, известный во всем мире, на котором воспитано несколько поколений. Надеюсь, из "Волшебника Изумрудного города" франшизы не получится, это как раз ужасный подход к созданию проектов с целью заработка без попытки рассказать историю. У "Майора Грома", например, было два фильма, не сказать, что второй исправил ошибки первого. Они не вмещаются в рамки кино, событий так много, что им надо сериалы снимать. Если говорить про мерч франшизы, это скорее следствие популярности, а не пиар. Я себя никогда не ловил на мысли: какой классный мерч, надо на это в кино сходить», - сказал он.