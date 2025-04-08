«Халтура в сценариях»: К чему приведет господдержка кинофраншиз в России
Конвейерное производство фильмов не вывозит даже Голливуд, это вредит сценариям и снижает качество картин, сказал в эфире НСН Евгений Баженов.
Можно создать франшизу из фильма, который успешно показал себя в прокате, однако съемка нескольких фильмов не должна быть изначальной целью продюсеров и режиссеров, заявил в разговоре с НСН блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian).
Институт развития интернета (ИРИ) изучает вопрос запуска отдельного конкурса для суперкатегории франшиз, заявил «Ведомостям» гендиректор ИРИ Алексей Гореславский. По его словам, в конкурсе должны быть представлены те медиапродукты, которые уже себя зарекомендовали. При этом пока ИРИ может поддерживать продвижение проектов только в онлайн-среде, вопрос проведения офлайн-мероприятий или пошива мерча в рамках нового конкурса «требует обсуждения с органами власти». Баженов допустил, что успешную франшизу можно создать на базе кассового фильма, однако не все подобные картины подходят для этого.
«Надо собирать статистику, заходить на ЕАИС и смотреть фильмы в прокате, которые на втором уикенде держатся как на первом, либо происходит небольшое падение. Исходя из сборов, можно понять, из какого фильма делать франшизу. Однако это дело относительно гиблое, если мы не берем таких огромных мастодонтов, как "Чебурашка", но тут спасибо основе. Это бренд, известный во всем мире, на котором воспитано несколько поколений. Надеюсь, из "Волшебника Изумрудного города" франшизы не получится, это как раз ужасный подход к созданию проектов с целью заработка без попытки рассказать историю. У "Майора Грома", например, было два фильма, не сказать, что второй исправил ошибки первого. Они не вмещаются в рамки кино, событий так много, что им надо сериалы снимать. Если говорить про мерч франшизы, это скорее следствие популярности, а не пиар. Я себя никогда не ловил на мысли: какой классный мерч, надо на это в кино сходить», - сказал он.
По словам собеседника НСН, создатели фильмов изначально не должны мыслить категорией франшизы, поскольку это негативно отразиться на качестве кино.
«Франшизы уже все заполонили, тот же "Чебурашка", "Волшебник Изумрудного города", бесконечные части про богатырей. Сразу мыслить такой категорией – штука опасная. Может получиться как с "Волшебником Изумрудного города", который замышлялся, как франшиза и фильмом не является. Это просто растянутое по времени кино, которое поделили на несколько частей и требуют за это деньги, такое полумошенничество. Мыслить категориями конвейера даже Голливуд не вывозит. На мой взгляд, всегда надо мыслить в рамках одного фильма, мышление в рамках франшизы вредно для сценария. В одном фильме важно рассказать историю персонажа, сюжетную арку закрыть. Если он окупается, тогда снимаем следующий. Стремление мыслить франшизой – лишний повод для халтуры, чтобы срубить побольше денег», - отметил Баженов.
Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев заявлял «Радиоточке НСН», что фильм «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», заработавший в прокате более 3,3 миллиарда рублей, разочаровал зрителей, поскольку сказка неожиданно оборвалась на середине.
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