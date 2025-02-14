Сборы фильма «Пророк. История Александра Пушкина» превысили 150 миллионов рублей

Кинолента вышла на большие экраны в четверг, 13 февраля. В настоящий момент киносборы находятся на отметке в 178378073 рублей.

Фильм уверенно лидирует в российских чартах и наверняка закрепит свой успех на выходных.

Фильм «Пророк. История Александра Пушкина» вышел на экраны кинотеатров 14 февраля. Главной звездой картины стал исполнивший роль великого поэта номинант на «Оскар» Юра Борисов. При этом режиссером фильма выступил малоизвестный широкой публике Феликс Умаров.



Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в разговоре с «Радиоточкой НСН» заявил, что фильм «Пророк» имеет все шансы собрать два-три миллиарда рублей в прокате, несмотря на то, что картину уже восприняли «неоднозначно».

