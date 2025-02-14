Сборы фильма «Пророк. История Александра Пушкина» превысили 150 миллионов рублей
Сборы фильма «Пророк. История Александра Пушкина» превысили отметку в 150 миллионов рублей уже на второй день проката. Об этом свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.
Кинолента вышла на большие экраны в четверг, 13 февраля. В настоящий момент киносборы находятся на отметке в 178378073 рублей.
Фильм уверенно лидирует в российских чартах и наверняка закрепит свой успех на выходных.
Фильм «Пророк. История Александра Пушкина» вышел на экраны кинотеатров 14 февраля. Главной звездой картины стал исполнивший роль великого поэта номинант на «Оскар» Юра Борисов. При этом режиссером фильма выступил малоизвестный широкой публике Феликс Умаров.
Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в разговоре с «Радиоточкой НСН» заявил, что фильм «Пророк» имеет все шансы собрать два-три миллиарда рублей в прокате, несмотря на то, что картину уже восприняли «неоднозначно».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Гончаренко: Соглашение с США не содержит гарантий безопасности для Украины
- Сборы фильма «Пророк. История Александра Пушкина» превысили 150 миллионов рублей
- МВД предупредило о проблемах в системе безопасности в WhatsApp
- В Анапе загорелся пансионат на тысяче квадратных метров
- На Черным морем сбили беспилотник
- В Москве начали проверку из-за зефира с металлом во «ВкусВилле»
- Орбан связал возвращение России в экономику с миром по Украине
- «Только с одним россиянином»: Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным
- Бывшего замгубернатора ХМАО задержали по делу о взятке в 7,5 млн рублей
- В России выросли цены на водку и коньяк
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru