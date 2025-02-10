Номинант на «Оскар» Юра Борисов раздал розы в московском метро

Сообщается, что номинант на премию «Оскар» появился в метро в образе поэта Александра Пушкина. Он не только раздавал девушкам розы, но также дарил пассажирам автографы и фотографировался.

Предполагается, что появление Борисова в метрополитене является частью промо-кампании фильма «Пророк. История Александра Пушкина», в котором актёр сыграл главную роль. В прокат кинокартина выйдет 14 февраля.

Ранее сербский режиссёр Эмир Кустурица заявил, что Юра Борисов снимется в его адаптации «Преступления и наказания» Фёдора Достоевского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».