«КиШ», Хой и свежая звезда: Россиянам покажут новый фильм о рок-музыканте
Американский фильм «Телец» выйдет в российский прокат 1 августа.
Российская аудитория любит не только рок-музыкантов, но и «экранизацию» их жизни. Об этом свидетельствуют высокие рейтинги, например, сериала о рок-группе «Король и Шут», который даже получил продолжение. Но вот понравится ли россиянам новый фильм о зарубежной рок-звезде, покажет августовский прокат.
НОВЫЙ СТАРЫЙ ФИЛЬМ О РОК-ЗВЕЗДЕ
На следующей неделе в российский прокат выйдет американский фильм про рок-музыканта «Телец». Премьера картины режиссера Тима Саттона в России состоится 1 августа. Главную роль рок-звезды Коула исполнил Колсон Бэйкер.
В центре сюжета фильма история музыканта, который все дни проводит в поисках вдохновения, а его собственная жизнь идет наперекосяк. В итоге Коул «оживет» только в музыкальной студии во время работы над своей самой главной последней композицией.
«Нет ничего более раздражающего, чем смотреть, как актер играет в рок-звезду», - передает слова Бэйкера издание «Бюллетень кинопрокатчика».
Роли в картине также исполнили Меган Фокс, Руби Роуз, Скут Макнэри и другие.
Мировая премьера картины состоялась еще в 2022 году. Рейтинг IMDb: 4.6. При этом оценка на «Кинопоиске» — 6.4. Но несмотря на средние оценки, фильм может понравиться российскому зрителю, так как в стране любят картины о рок-музыкантах.
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ РОК-ФИЛЬМЫ
Свидетельством этому послужил успех сериала о российской рок-группе «Король и Шут» («КиШ»), вышедший в прошлом году. Так, к декабрю 2023 года его посмотрели 4,3 млн подписчиков сервиса «Плюс». Это позволило обойти картине такие крупные релизы «Кинопоиска», как «Переводчик» Гая Ричи, «Джона Уика 4» и «Операцию „Фортуна“».
Уже известно, что сериал «Король и Шут» продолжится полнометражным фильмом. Его премьера состоится весной 2025 года. Продюсер одноименного сериала, директор проекта «Горшенев» Игорь «Панкер» Гудков в интервью НСН сообщил, что сейчас идет работа над продолжением. По его словам, сценарий картины уже написан, и определены ее главные действующие герои.
«Это будет 16+, ограничения для рейтинга будут вполне понятными – секса, наркотиков в фильме не будет. Это придуманная история. Режиссером вновь выступит Рустам Мусафир. Состав участников будет тот же, наши герои – это Князь, Горшок, Принцесса и Вдова. Они остались в своем сказочном мире, в котором начнется действие. Не могу рассказать сюжет, но также у нас будет злодей, противоборствующий главным героям. Думаю, что будет интересная актерская работа, на эту роль уже есть на примете актер, который ранее снимался в популярном сериале», - поведал Гудков.
В свою очередь представители студии «Лунапарк» объявили, что продолжение сериала про «КиШ» будет называться «Как в старой сказке». По сюжету сказочную вселенную уничтожат из-за мертвецов, которых воскресит злодей Некромант. Поэтому Горшку, чтобы спасти друзей, придется похитить Андрея Князева из реального мира в сказочный. Среди претендентов на роль Некроманта называют Юру Борисова, Никиту Кологривого и Даниила Воробьева.
Любовь российского зрителя к рок-музыкантам и фильмам о них подтверждает и то, что про лидера воронежской группы «Сектор Газа» Юрия Хоя вновь снимут кино. В 2021 году уже состоялась премьера документальной картины «Хой с тобой».
Однако новая лента будет создана в жанре байопик. По данным издания «Бюллетень кинопрокатчика», полнометражный фильм будет посвящен последним дням жизни музыканта. Название ленты уже известно — «ХОЙ!». Режиссером выступит Владимир Щегольков. Старт съемок назначен на осень 2024 года. Для нового байопика песни группы собираются перезаписать с более чистыми аранжировками.
Известно, что проектом занимается «Студия Чеховъ», которая раньше работала над сериалом в жанре исторический детектив «Цербер». В основу сценария легли книги писателя Романа Богословского, которые он писал совместно со старшей дочерью звезды Ириной Клинских.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что интерес к американским блокбастерам в России вернулся на уровень 2022 года. В пресс-службе онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» рассказали, что по итогам первых шести месяцев 2024 года в ТОП-20 сериалов попали семь американских кинолент, три из которых – новинки текущего года.
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