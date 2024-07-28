«КиШ», Хой и свежая звезда: Россиянам покажут новый фильм о рок-музыканте

Уже известно, что сериал «Король и Шут» продолжится полнометражным фильмом. Его премьера состоится весной 2025 года. Продюсер одноименного сериала, директор проекта «Горшенев» Игорь «Панкер» Гудков в интервью НСН сообщил, что сейчас идет работа над продолжением. По его словам, сценарий картины уже написан, и определены ее главные действующие герои.

«Это будет 16+, ограничения для рейтинга будут вполне понятными – секса, наркотиков в фильме не будет. Это придуманная история. Режиссером вновь выступит Рустам Мусафир. Состав участников будет тот же, наши герои – это Князь, Горшок, Принцесса и Вдова. Они остались в своем сказочном мире, в котором начнется действие. Не могу рассказать сюжет, но также у нас будет злодей, противоборствующий главным героям. Думаю, что будет интересная актерская работа, на эту роль уже есть на примете актер, который ранее снимался в популярном сериале», - поведал Гудков.

В свою очередь представители студии «Лунапарк» объявили, что продолжение сериала про «КиШ» будет называться «Как в старой сказке». По сюжету сказочную вселенную уничтожат из-за мертвецов, которых воскресит злодей Некромант. Поэтому Горшку, чтобы спасти друзей, придется похитить Андрея Князева из реального мира в сказочный. Среди претендентов на роль Некроманта называют Юру Борисова, Никиту Кологривого и Даниила Воробьева.