Кинокритики раскрыли название самого ожидаемого фильма 2026 года
Кинокритики прогнозируют, что в 2026 году безусловным лидером проката станет «Майкл» — новый фильм Антуана Фукуа — режиссера, известного по картинам «Король Артур» и «Великий уравнитель».
Лента представляет собой биографическую драму о неоднозначной, но легендарной фигуре, вызывающей одновременно споры и восхищение. Главную роль в проекте получил Джаафар Джексон: его кандидатура была признана идеальной для картины еще на этапе кастинга — во многом благодаря родственной связи с героем истории. Чтобы максимально точно воплотить образ на экране, актер в течение месяца погружался в материал: внимательно изучал интервью и архивные записи с участием своего персонажа.
Производственный бюджет фильма, который поддерживают студии Lionsgate и Universal, достигнет 150 миллионов долларов. Зрители смогут увидеть картину уже в апреле — пока остальные детали проекта держатся в секрете. Прогноз о грядущем успехе ленты основан на рейтинге авторитетного ресурса Rotten Tomatoes.
Ранее кинокритик Давид Шнейдеров заявил НСН, что власти США не могут «задавить» кинокомпанию Lionsgate, продолжающую продавать фильмы в Россию, а американские зрители не будут объявлять им бойкот.
