«Ядерный взрыв»: Россия вновь нацелилась на спутники Маска и Пентагона

Россия вновь предупреждает о последствиях использования западных спутников для поддержки ВСУ. Так, директор департамента МИД по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков заявил, что такие «квазигражданские спутники» могут стать законной целью для России.



Он отметил, что провокационное применение гражданских спутников вызывает вопросы в контексте Договора о космосе, предполагающего его мирное использование, а также призвал мировое сообщество обратить внимание на проблему.

По словам Ермакова, нет сомнений в том, что спутники используются в военных целях, речь идет о группировке низкоорбитальных аппаратов.

«С ее помощью выполняются конкретные сугубо боевые задачи по вскрытию мест дислокации, маршрутов передвижения и действий российских войск, управлению ударными беспилотными летательными аппаратами, а также целевому наведению из космоса высокоточных боеприпасов», - объяснил он.