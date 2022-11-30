«Ядерный взрыв»: Россия вновь нацелилась на спутники Маска и Пентагона
В МИД РФ снова предупредили, что западные спутники для поддержки ВСУ могут стать законной целью для России. Пока Илон Маск пересчитывает свои миллионы долларов, эксперты опасаются Третьей мировой войны.
Россия вновь предупреждает о последствиях использования западных спутников для поддержки ВСУ. Так, директор департамента МИД по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков заявил, что такие «квазигражданские спутники» могут стать законной целью для России.
Он отметил, что провокационное применение гражданских спутников вызывает вопросы в контексте Договора о космосе, предполагающего его мирное использование, а также призвал мировое сообщество обратить внимание на проблему.
По словам Ермакова, нет сомнений в том, что спутники используются в военных целях, речь идет о группировке низкоорбитальных аппаратов.
«С ее помощью выполняются конкретные сугубо боевые задачи по вскрытию мест дислокации, маршрутов передвижения и действий российских войск, управлению ударными беспилотными летательными аппаратами, а также целевому наведению из космоса высокоточных боеприпасов», - объяснил он.
На этом фоне он также предупредил, что с учетом глобального покрытия территории Земли гражданскими космическими аппаратами Пентагон проводит обкатку концепции перспективной системы управления войсками в любой точке мира.
Ранее в Госдуме предложили «погасить» спутники НАТО. По словам депутата Михаила Шеремета, это нужно сделать, поскольку по ним наводятся ракеты РСЗО HIMARS, а у России есть возможность вывести спутники из строя с помощью лазерного комплекса «Пересвет».
В этой связи старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в разговоре с НСН заявил, что такое решение приведет к конфликту с США и Третьей мировой войне.
«Вывод из строя американских спутников означает прямой военный конфликт России и США. До сих пор за последние годы такого прецедента не было. Американцы, англичане, поляки и прочие примкнувшие к ним «евросоюзники» действуют опосредованно, через украинские вооруженные силы. Разведывательные спутники передают информацию Украине, их беспилотники летают над театром боевых действий и сообщают всю информацию. Но все эти спутники, дроны и самолеты не наносят ударов по нашей военной и гражданской инфраструктуре», - объяснил он.
Связь на Украине обеспечивают в том числе спутники Starlink компании американского бизнесмена Илона Маска SpaceX. Владимир Прохватилов рассказал НСН, что спутники Starlink можно временно вывести из строя с помощью высокоатмосферного ядерного взрыва - это единственный способ.
«Безусловно, речь идет о спутниках Starlink, потому что только благодаря им сегодня ВСУ получают исчерпывающую развединформацию о расположении и передвижении российской армии. На днях китайцы заявили, что если Starlink будет развернут и начнет действовать в Китае, то они совершат высокоатмосферный ядерный взрыв, который выведет из строя эти спутники. Это единственный способ временно вывести их из строя», - сообщил он.
Жалобы на проблемы в работе системы спутниковой связи Starlink на Украине начали поступать еще в октябре. Предположительно, проблемы возникли из-за недостатка финансирования. Илон Маск же обвинил российских военных в попытках «убить» сеть.
«Starlink — единственная система связи, которая все еще работает на фронте, — все остальные мертвы. Россия активно пытается убить Starlink. Для его защиты SpaceX направил огромные ресурсы. Даже в этом случае Starlink все еще может умереть», — написал он в социальных сетях.
Позднее компания Маска SpaceX направила письмо Пентагону и попросила его взять на себя финансирование работы терминалов. Вскоре Маск заявил в Twitter, что продолжит финансировать обслуживание системы спутниковой связи Starlink на Украине.
«Черт с ним... Хотя Starlink по-прежнему теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов от налогоплательщиков, мы продолжим бесплатно финансировать украинское правительство», — посетовал бизнесмен.
По утверждению компании, работа Starlink обойдется в более чем $120 млн до конца этого года и около $400 млн в течение следующего. 29 ноября компания повысила интернет-тариф для Украины с 60 до 75 долларов в месяц.
В конце октября сообщалось, что Пентагон направит на территорию Украины американскую военную спутниковую связь SATCOM, которая может работать без системы Starlink.
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