В Китае рассказали о наращивании сотрудничества с Россией в области спутниковой навигации

«Мы осуществляем все более интенсивное и тесное сотрудничество с Россией... Система Beidou хорошо себя проявила в плане функциональности. Примеров тому множество, их не пересчитать», — приводит ТАСС слова Жань Чэнци.

Глава Управления спутниковых навигационных систем подчеркнул, что Китай и Россия наращивают сотрудничество по многим направлениям в области навигации и укрепляют стратегические контакты в соответствии с двусторонними рамочными соглашениями, пишет RT.

