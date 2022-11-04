В Китае рассказали о наращивании сотрудничества с Россией в области спутниковой навигации

Китай наращивает сотрудничество с Россией в области спутниковой навигации. Об этом заявил глава Управления спутниковых навигационных систем КНР Жань Чэнци.

Китай заявил о завершении сборки конфигурации своей орбитальной станции

«Мы осуществляем все более интенсивное и тесное сотрудничество с Россией... Система Beidou хорошо себя проявила в плане функциональности. Примеров тому множество, их не пересчитать», — приводит ТАСС слова Жань Чэнци.

Глава Управления спутниковых навигационных систем подчеркнул, что Китай и Россия наращивают сотрудничество по многим направлениям в области навигации и укрепляют стратегические контакты в соответствии с двусторонними рамочными соглашениями, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
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