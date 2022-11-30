Дипломат Ермаков: спутники для поддержки ВСУ могут стать законной целью России
Квазигражданские спутники, которые могут использоваться для поддержки украинских войск, могут стать законной целью России, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора департамента Министерства иностранных РФ по нераспространению и контролю над вооружениями Владимира Ермакова.
«Подобная квазигражданская инфраструктура в случае ее использования в военных действиях против России вполне логично может стать законной целью для ответного поражения», — заявил он. Отмечается, что подобное применение гражданских космических аппаратов вызывает вопросы в контексте Договора о космосе, который предполагает лишь мирное использование таких технологий.
Ермаков отметил, что для поддержки Вооруженных сил Украины прежде всего используется группировка низкоорбитальных аппаратов, которые вскрывают места дислокации, маршруты передвижения и действия российских войск, управляют ударными беспилотниками, а также совершают целевое наведение из космоса высокоточных боеприпасов.
Россия может вывести спутники НАТО из строя с помощью лазерного комплекса «Пересвет», однако нужно сделать так, чтобы этому не было прямых и косвенных доказательств, иначе это приведет к конфликту с США и Третьей мировой войне, заявил старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в разговоре с НСН.
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