Дипломат Ермаков: спутники для поддержки ВСУ могут стать законной целью России

«Подобная квазигражданская инфраструктура в случае ее использования в военных действиях против России вполне логично может стать законной целью для ответного поражения», — заявил он. Отмечается, что подобное применение гражданских космических аппаратов вызывает вопросы в контексте Договора о космосе, который предполагает лишь мирное использование таких технологий.

Ермаков отметил, что для поддержки Вооруженных сил Украины прежде всего используется группировка низкоорбитальных аппаратов, которые вскрывают места дислокации, маршруты передвижения и действия российских войск, управляют ударными беспилотниками, а также совершают целевое наведение из космоса высокоточных боеприпасов.

Россия может вывести спутники НАТО из строя с помощью лазерного комплекса «Пересвет», однако нужно сделать так, чтобы этому не было прямых и косвенных доказательств, иначе это приведет к конфликту с США и Третьей мировой войне, заявил старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в разговоре с НСН.

