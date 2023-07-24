Балицкий заявил о спаде активности ВСУ на Запорожском направлении

Военнослужащие Вооружённых сил Украины в данный момент не проявляют активность в Запорожской области, однако в данном направлении прибывают новые резервы. Так обрисовал текущую обстановку временно исполняющий губернатора региона Евгений Балицкий.

Как уточнил в соцсетях чиновник, назначенный Москвой, командование ВСУ активно перебрасывает личный состав в Запорожской области в стремлении восполнить понесённые потери. Ранее Балицкий рассказал о ликвидации разведывательной группы ВСУ в районе населенных пунктов Новоандреевка и Новопокровка на Запорожском направлении.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что ВСУ попытаются интенсифицировать наступательные действия до конца лета, опасаясь роста боеспособности российской армии, благодаря работе ВПК.

