Балицкий заявил о спаде активности ВСУ на Запорожском направлении
Военнослужащие Вооружённых сил Украины в данный момент не проявляют активность в Запорожской области, однако в данном направлении прибывают новые резервы. Так обрисовал текущую обстановку временно исполняющий губернатора региона Евгений Балицкий.
Как уточнил в соцсетях чиновник, назначенный Москвой, командование ВСУ активно перебрасывает личный состав в Запорожской области в стремлении восполнить понесённые потери. Ранее Балицкий рассказал о ликвидации разведывательной группы ВСУ в районе населенных пунктов Новоандреевка и Новопокровка на Запорожском направлении.
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что ВСУ попытаются интенсифицировать наступательные действия до конца лета, опасаясь роста боеспособности российской армии, благодаря работе ВПК.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru