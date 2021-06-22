Чихание назвали частым симптомом COVID у вакцинированных
Британские ученые назвали симптом коронавируса, который проявляется только у тех, кто привился от этого заболевания, сообщает издание Express. Авторы исследования из ZOE COVID Symptom Study проанализировали данные самого популярного в мире приложения для отслеживания симптомов COVID и пришли к выводу, что частым симптомом болезни для тех, кто уже вакцинировался, является чихание.
У тех, кто не привился, это также является признаком заболевания, но для них он не входит даже в двадцатку самых распространенных.
«Если вы сделали прививку и начали много чихать без причин, нужно оставаться дома и сдать тест на COVID-19», — советуют ученые.
Ранее инфекционист Абдул Гафур назвал симптомы индийского штамма COVID-19.
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