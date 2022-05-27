Запорожская область перешла на московское время

Запорожская область перешла на московское время. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Власти Запорожской области предложили передать России местные военные базы

По словам чиновника, Запорожье больше не будет ориентироваться на киевское время, пишет RT. Кроме того, регион отменит переход на зимнее и летнее время.

Ранее в области заявили о переходе на рубли: все пособия населению будут выплачивать в российской валюте, при этом расчеты возможны как в рублях, так и в гривнах, напоминает Ura.ru.

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