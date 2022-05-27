Запорожская область перешла на московское время
Запорожская область перешла на московское время. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов, передает РИА Новости.
По словам чиновника, Запорожье больше не будет ориентироваться на киевское время, пишет RT. Кроме того, регион отменит переход на зимнее и летнее время.
Ранее в области заявили о переходе на рубли: все пособия населению будут выплачивать в российской валюте, при этом расчеты возможны как в рублях, так и в гривнах, напоминает Ura.ru.
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