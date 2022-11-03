Полянский: Запад боится расследования по биологической деятельности

«Мы провели 2 раунда консультаций по проекту, однако услышали от наших бывших западных партнеров лишь старые тезисы о российской пропаганде и утверждения о том, что представленные нами свидетельства якобы недостаточно убедительны и не заслуживают дальнейшего рассмотрения», — сказал дипломат.

По его словам, все эти заключения представители Запада сделали в одностороннем порядке.

Напомним, Совет Безопасности ООН не принял российский проект резолюции о расследовании деятельности биолабораторий США на Украине. Проекту не удалось набрать девять необходимых голосов из 15.

