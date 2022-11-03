Полянский: Запад боится расследования по биологической деятельности
Западные страны боятся создания комиссии Совбеза ООН по расследованию обстоятельств военно-биологической деятельности Соединенных Штатов на Украине, сообщил на заседании СБ организации первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«Мы провели 2 раунда консультаций по проекту, однако услышали от наших бывших западных партнеров лишь старые тезисы о российской пропаганде и утверждения о том, что представленные нами свидетельства якобы недостаточно убедительны и не заслуживают дальнейшего рассмотрения», — сказал дипломат.
По его словам, все эти заключения представители Запада сделали в одностороннем порядке.
Напомним, Совет Безопасности ООН не принял российский проект резолюции о расследовании деятельности биолабораторий США на Украине. Проекту не удалось набрать девять необходимых голосов из 15.
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