Китай: резолюцию России по биодеятельности на Украине не следовало блокировать
Проект резолюции России в Совбезе ООН о создании комиссии для расследования на Украине фактов нарушения Конвенции о биологическом оружии Вашингтоном и Киевом не следовало блокировать, сообщил на заседании СБ ООН заместитель постпреда КНР при организации Гэн Шуан.
Он напомнил, что с марта текущего года Москва неоднократно направляла обвинения в Совет о том, что американские власти подозреваются в проведении военно-биологической деятельности на Украине. «Китай глубоко обеспокоен», — отметил дипломат.
«К сожалению ряд вопросов, поставленных Россией, остался без исчерпывающих ответов», — подчеркнул Шуан.
Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что западные страны боятся создания комиссии Совбеза ООН по расследованию обстоятельств военно-биологической деятельности Соединенных Штатов на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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