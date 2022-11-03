Китай: резолюцию России по биодеятельности на Украине не следовало блокировать

Он напомнил, что с марта текущего года Москва неоднократно направляла обвинения в Совет о том, что американские власти подозреваются в проведении военно-биологической деятельности на Украине. «Китай глубоко обеспокоен», — отметил дипломат.

«К сожалению ряд вопросов, поставленных Россией, остался без исчерпывающих ответов», — подчеркнул Шуан.

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что западные страны боятся создания комиссии Совбеза ООН по расследованию обстоятельств военно-биологической деятельности Соединенных Штатов на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

