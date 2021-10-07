Зеленский отказался от «судьбоносного предложения» России по газу

ГАЗОВАЯ ИНКВИЗИЦИЯ?

27 сентября Венгрия заключила с «Газпромом» 15-летний контракт, в соответствии с которым газ в эту страну пойдет в обход Украины по «Турецкому потоку» и его ответвлениям в Юго-Восточной Европе.

Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что с 1 октября транзит российского газа в Венгрию через Украину прекратился. В связи с этим в Киеве заговорили о скором «конце экономики»», грядущем «очищении морозами» и «газовой инквизиции».

При этом Украина признала, что «Газпром» имеет право на сокращение или полную остановку транзита газа в Венгрию через ее территорию.

«"Газпром" имеет такое право по контракту - не подавать газ для транзита через забронированные мощности, но при этом оплачивать эти мощности (принцип "качай или плати")», - отметил глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

Со своей стороны, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что Украина не потеряет «ни одного доллара» от заключения нового газового контракта между Венгрией и Россией.

5 октября стало известно о придуманном на Украине «плане спасения» стоимостью около $2 млрд, предполагающем заставить «Оператора ГТС» отдать «Нафтогазу» все деньги и влезть в долги.

Все эти заявлении произошли на фоне стремительного роста цен на газ в Европе, которые чуть было не «пробили» 6 октября невероятные $2000 за тысячу кубометров.