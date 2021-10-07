Зеленский отказался от «судьбоносного предложения» России по газу
Зеленский отказался от фиксированной цены на газ в $175 из-за того, что договорился с Россией не он, а Медведчук, утверждают в оппозиционной партии ОПЗЖ.
В украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) обвинили президента Украины Владимира Зеленского в отказе от «судьбоносного» предложения России о ценах на газ, которое могло изменить положение в экономике этой страны.
Как заявил депутат Верховной рады от ОПЗЖ Ренат Кузьмин, соответствующие договоренности заключил с Москвой председатель политсовета его партии Виктор Медведчук.
А ТЕПЕРЬ ПРЕДСТАВЬТЕ...
«Два года назад Виктор Медведчук договорился с руководством России о том, что Москва готова поставлять в Украину газ по фиксированной цене 175 долларов», - рассказал Кузьмин в эфире телеканала «Первый независимый».
По его словам, Киев во главе с Зеленским отказался от реализации этих соглашений, поскольку их добился не президент Украины, а Медведчук.
«А теперь представьте, как бы развивалась украинская экономика и какие бы были платежки у людей, если бы цена на газ в Украине была 175 долларов, при том, что в Европе она 1500», - подчеркнул Кузьмин.
При этом он сделал вывод, что украинским властям безразлична судьба страны и ее граждан.
ГАЗОВАЯ ИНКВИЗИЦИЯ?
27 сентября Венгрия заключила с «Газпромом» 15-летний контракт, в соответствии с которым газ в эту страну пойдет в обход Украины по «Турецкому потоку» и его ответвлениям в Юго-Восточной Европе.
Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что с 1 октября транзит российского газа в Венгрию через Украину прекратился. В связи с этим в Киеве заговорили о скором «конце экономики»», грядущем «очищении морозами» и «газовой инквизиции».
При этом Украина признала, что «Газпром» имеет право на сокращение или полную остановку транзита газа в Венгрию через ее территорию.
«"Газпром" имеет такое право по контракту - не подавать газ для транзита через забронированные мощности, но при этом оплачивать эти мощности (принцип "качай или плати")», - отметил глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.
Со своей стороны, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что Украина не потеряет «ни одного доллара» от заключения нового газового контракта между Венгрией и Россией.
5 октября стало известно о придуманном на Украине «плане спасения» стоимостью около $2 млрд, предполагающем заставить «Оператора ГТС» отдать «Нафтогазу» все деньги и влезть в долги.
Все эти заявлении произошли на фоне стремительного роста цен на газ в Европе, которые чуть было не «пробили» 6 октября невероятные $2000 за тысячу кубометров.
ПАЛОЧКА-ВЫРУЧАЛОЧКА
Спасение пришло оттуда, откуда не ждали. А скорее наоборот, ведь очень часто именно Россия становится «палочкой-выручалочкой» для Европы и Украины.
В преддверии своего 69-го дня рождения президент России Владимир Путин сделал ряд заявлений по газу, которые, по оценке Financial Times, «резко повернули цены вниз».
К закрытию торгов 6 октября цены на газ в Европе опустились ниже $1250.
В ходе совещания по вопросам развития энергетики Путин, в частности, потребовал от «Газпрома» поддержать Украину в ущерб собственной выгоде.
«Нужно полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту, прокачке нашего газа через территорию Украины, через ГТС Украины. Во-первых, не надо никого ставить в трудное положение, включая Украину, несмотря на все моменты, связанные с российско-украинскими отношениями на сегодняшний день. А во-вторых, не нужно подрывать доверие к Газпрому как к абсолютно надежному партнеру во всех отношениях», - подчеркнул президент России.
При этом, по его оценке, экономия «Газпрома» при поставках газа по новым маршрутам в обход Украины составляла бы примерно $3 млрд в год.
Генпрокуратура Украины в мае предъявила главе ОПЗЖ Виктору Медведчуку обвинение по делу о госизмене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму. Он не признает вину и находится под круглосуточным домашним арестом, который был продлен судом до 31 октября.
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