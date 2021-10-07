Договоренности о цене на газ, к которым пришли председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук и российские власти, могли изменить судьбу Украины, однако лидер страны Владимир Зеленский отказался от них. Об этом заявил депутат Верховной рады от ОПЗЖ Ренат Кузьмин заявил в эфире телеканала «Первый независимый».

«Два года назад Виктор Медведчук договорился с руководством России о том, что Москва готова поставлять в Украину газ по фиксированной цене 175 долларов. А цена на газ в Европе сегодня — почти 1900 долларов», — рассказал парламентарий.

Кузьмин отметил, что соглашение подтвердил в том числе президент России Владимир Путин. Однако Киев отказался от реализации договоренностей, поскольку их достиг не сам Зеленский, пишет РИА ФАН. По мнению депутата, если бы украинское руководство поддержало соглашение, экономика страны развивалась бы по-другому.

Кузьмин отметил, что властям Украины безразлична судьба страны и уровень жизни населения, и политическая элита занята лишь увеличением личного благосостояния.

Между тем бывший депутат Рады Евгений Мураев заявил, что Украина «не доживет» до 2050 года, пишет «Свободная пресса». По словам экс-парламентария, в стране сложилась тяжелая экономическая ситуация, и Киеву необходимо заняться внутренними делами, решением конфликтов внутри Украины, а также найти «общую цель».

