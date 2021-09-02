Суд в Киеве на два месяца продлил домашний арест Медведчуку
Глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук проведёт под круглосуточным домашним арестом ещё два месяца. Как сообщает ТАСС, соответствующее решение принял Печерский районный суд Киева.
Таким образом суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и запретил политику покидать место жительства до 31 октября 2021 года включительно.
Ранее депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин заявил, что, по мнению прокурора, Медведчук может уничтожить материалы уголовного производства, с которыми знакомится.
Генпрокуратура Украины в мае предъявила главе ОПЗЖ обвинение по делу о госизмене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму. Медведчук заявлял, что не считает себя виновным.
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