Зеленский признал ответственность за попытку атаковать Крымский мост
Украинский лидер Владимир Зеленский признал в Telegram ответственность своей страны за попытку атаковать Крымский мост 12 августа.
В видеосообщении он указал, что украинские Вооруженные силы ежедневно отвечают на действия военных России в ходе проведения специальной военной операции. В качестве примера он упомянул «очень красноречивое задымление на Крымском мосту».
Новую попытку нанести удар по Крымскому мосту Киев предпринял 12 августа около 15.00 часов (мск) с помощью переделанной в ударный вариант зенитной управляемой ракеты С-200, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru