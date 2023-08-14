Зеленский признал ответственность за попытку атаковать Крымский мост

В видеосообщении он указал, что украинские Вооруженные силы ежедневно отвечают на действия военных России в ходе проведения специальной военной операции. В качестве примера он упомянул «очень красноречивое задымление на Крымском мосту».

Новую попытку нанести удар по Крымскому мосту Киев предпринял 12 августа около 15.00 часов (мск) с помощью переделанной в ударный вариант зенитной управляемой ракеты С-200, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

