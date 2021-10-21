В МИД России предупредили о последствиях вступления Украины в НАТО

Замглавы МИД отметил, что вступление Киева в Североатлантический альянс стало бы опасным шагом и вынудило бы Москву реагировать.

«Поскольку это переговоры между НАТО и Украиной, то это им решать, когда и что нужно, но мы их как бы предупредили: любой шаг будет иметь последствия. НАТО знает нашу позицию по Украине», — цитирует Руденко РИА Новости.

Между тем декан кафедры госуправления Гарварда Тимоти Колтон заявил, что Украине необходимо признаться в невозможности своего членства в НАТО. По словам эксперта, в данный момент страны альянса не дадут «единодушного согласия» на вступление Киева в организацию.

