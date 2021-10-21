В МИД России предупредили о последствиях вступления Украины в НАТО
Любой шаг относительно членства Украины в НАТО повлечет за собой реакцию со стороны России. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.
Замглавы МИД отметил, что вступление Киева в Североатлантический альянс стало бы опасным шагом и вынудило бы Москву реагировать.
«Поскольку это переговоры между НАТО и Украиной, то это им решать, когда и что нужно, но мы их как бы предупредили: любой шаг будет иметь последствия. НАТО знает нашу позицию по Украине», — цитирует Руденко РИА Новости.
Между тем декан кафедры госуправления Гарварда Тимоти Колтон заявил, что Украине необходимо признаться в невозможности своего членства в НАТО. По словам эксперта, в данный момент страны альянса не дадут «единодушного согласия» на вступление Киева в организацию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru