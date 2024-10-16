От Купянска до Запорожья: ВС РФ давят по всему фронту, ВСУ готовятся отступить из Курщины

По данным властей, сначала будут вывозить тех, кто живет на левом берегу реки Оскол, находящемся ближе к России. Кроме того, из Боровской общины Изюмского района (к югу от Купянска) будут эвакуировать семьи с детьми – там их порядка 250. По словам Синегубова, люди неохотно уезжают из этих районов.

Тем временем советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил разочарование тем, что Запад отказался открывать «второй фронт» против России. Ранее украинские власти потребовали от Запада сбивать российские ракеты и БПЛА над территорией Украины. Однако украинский лидер Владимир Зеленский после встречи с новым генсеком НАТО Марком Рютте признал, что союзники не готовы это делать.

АКТИВНОЕ НАСТУПЛЕНИЕ ВС РФ В ЗОНЕ СВО

Российские войска развивают наступление по всему фронту в зоне спецоперации. Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин сообщил, что сейчас идет активная фаза стратегического наступления, которое охватывает весь тысячекилометровый фронт.

«У нас нет никаких проблем в людских ресурсах. У нас нет проблем в подаче вооружения, техники, боеприпасов. У нас некоторые предприятия, я бывал, на три смены работают. Города за городами, на Краматорск и другие нацелены. Мы идем активно всегда с учетом сохранения жизни наших бойцов, это очень важно», – сказал он в разговоре с «Лентой.ру».

Заварзин добавил, что на Западе сейчас остро стоит вопрос о применении дальнобойных ракет, заверив, что РФ отследит их и готова ко всем обстоятельствам.

Военкоры сообщают об активном продвижении российской армии в ДНР. По данным военкора Юрия Котенка на 16 октября, ВС РФ движутся полям в районе Цукурино и стараются идти на юг. Дорога между Новоселидовкой и Измаиловкой для ВСУ стала не безопасна, логистика для них серьезно усложнилась, указал он.