От Купянска до Запорожья: ВС РФ давят по всему фронту, ВСУ готовятся отступить из Курщины
По некоторым данным, подразделения ВСУ в Курской области получили команду быть готовыми к отходу на украинскую территорию. Между тем в зоне СВО российские военные ведут активное наступление, охватывающее весь тысячекилометровый фронт.
В Купянске и близлежащих населенных пунктах Харьковской области объявили обязательную эвакуация жителей, заявил глава областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, эвакуация будет проводится в том числе из Куриловки, Кондрашовки и Петропавловки.
Синегубов отметил, что на этом направлении ухудшается ситуация в военном плане, власти не могут дать электроэнергию, обеспечить начало отопительного сезона и предоставлять гуманитарную помощь. В купянской общине, по его словам, находятся четыре тысячи человек (на январь 2022 года численность жителей самого Купянска оценивали почти в 27 тысяч человек, община включает окрестные населенные пункты). Купянск - важный населенный пункт, который российские войска оставили в сентябре 2022 года.
По данным властей, сначала будут вывозить тех, кто живет на левом берегу реки Оскол, находящемся ближе к России. Кроме того, из Боровской общины Изюмского района (к югу от Купянска) будут эвакуировать семьи с детьми – там их порядка 250. По словам Синегубова, люди неохотно уезжают из этих районов.
Тем временем советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил разочарование тем, что Запад отказался открывать «второй фронт» против России. Ранее украинские власти потребовали от Запада сбивать российские ракеты и БПЛА над территорией Украины. Однако украинский лидер Владимир Зеленский после встречи с новым генсеком НАТО Марком Рютте признал, что союзники не готовы это делать.
АКТИВНОЕ НАСТУПЛЕНИЕ ВС РФ В ЗОНЕ СВО
Российские войска развивают наступление по всему фронту в зоне спецоперации. Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин сообщил, что сейчас идет активная фаза стратегического наступления, которое охватывает весь тысячекилометровый фронт.
«У нас нет никаких проблем в людских ресурсах. У нас нет проблем в подаче вооружения, техники, боеприпасов. У нас некоторые предприятия, я бывал, на три смены работают. Города за городами, на Краматорск и другие нацелены. Мы идем активно всегда с учетом сохранения жизни наших бойцов, это очень важно», – сказал он в разговоре с «Лентой.ру».
Заварзин добавил, что на Западе сейчас остро стоит вопрос о применении дальнобойных ракет, заверив, что РФ отследит их и готова ко всем обстоятельствам.
Военкоры сообщают об активном продвижении российской армии в ДНР. По данным военкора Юрия Котенка на 16 октября, ВС РФ движутся полям в районе Цукурино и стараются идти на юг. Дорога между Новоселидовкой и Измаиловкой для ВСУ стала не безопасна, логистика для них серьезно усложнилась, указал он.
Котенок также отметил, что украинская армия растеряла боевой потенциал на всем Покровском направлении. По его словам, оборона ВСУ скудная, но они смогли продержаться до распутицы, что дает некоторые шансы на дальнейшее удержание ряда населенных пунктов. Чтобы не допустить этого, российским военным нужно приложить усилия и продолжить наступление, подчеркнул военкор.
«Селидово – будет очень непросто окружить в распутицу этот участок. Город огибаем ежедневно. (Украинцы – ред. НСН) с остервенением, чувствуя большую опасность, бьются изо всех сил, но больше это уже похоже на детские потуги. Инициатива по-прежнему на нашей стороне, действия замедляют только погодные условия», – сказал он.
Между тем украинский проект UA War Infographics подсчитал, что за последние два месяца Россия заняла в 5,5 раза больше территории Украины, чем за весь 2023 год. Согласно данным, в августе ВС РФ взяли под контроль 351 квадратный километр территории, в сентябре – еще 468 квадратных километров.
Проект отметил, что до этого, в первой половине года, ВС РФ удавалось занять за месяц не больше 200 квадратных километров, а за весь 2023 год было взято под контроль чуть меньше полутораста квадратных километров.
«Главные причины – дефицит оружия (западные партнеры не успевают за потребностями Украины и своими обещаниями) и изменение в российской тактике», – пояснили авторы проекта.
По официальным сообщениям Минобороны РФ и сводкам военкоров очевидно, что ВС РФ продвигаются не только в Донбассе, но и на запорожском участке фронта, где не так давно освободили Левадное и Золотую Ниву.
«Левадное дает возможность выйти к Гуляйполю с севера-востока. До этого наступление было возможно только с юга. Давление на Гуляйполе увеличивается, а этот населенный пункт и также Орехов являются ключами к городу Запорожье», - рассказывал НСН сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
КОГДА ВСУ ОТСТУПЯТ ИЗ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Российские военные ведут активное наступление и в Курской области на нескольких ключевых участках фронта. Вместе с этим ведется работа по снижению промышленного потенциала ВСУ. По данным Telegram-канала «Рыбарь» на 15 октября, в Глушковском районе отмечены бои на северных окраинах Нового Пути. Отмечается, что подтверждений взятия села под контроль пока не появлялось.
Сообщается, что в Кореневском районе российские войска ведут бои в районе Толстого Луга и Любимовки, при этом ВСУ продолжают «цепляться» за позиции к востоку от обоих населенных пунктов, стремясь не допустить полного окружения своих подразделений.
В Суджанском районе ВС РФ наступают на Русское Поречное с севера и продавливают оборону ВСУ в районе Нижнего Парового и Нечаева. Отмечается, что зачистка находящихся здесь лесополос позволит российским военным создать плацдарм для дальнейшего развития наступления на Черкасское Поречные и Русское. В свою очередь южнее штурмовые группы продвигаются к Колмакову и Агроному, формируя полуокружение вокруг подразделений ВСУ в Русской Конопельке и Фанасеевке.
«В Сумской области, по некоторым данным, ВС РФ ракетным ударом поразили РСЗО HIMARS в Кошарах. Стоит отметить, что это не первая установка, уничтоженная в данном районе, что может говорить о создании здесь противником инфраструктуры для обслуживания данных систем», - добавляется в сообщении.
Тем временем украинские военные сообщают о плохом положении дел ВСУ в Курской области, в украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что подразделения, вторгшиеся в Курщину, готовятся отступить на украинскую территорию.
«Украинским подразделениям в Курской области поступила команда быть в готовности к отходу на украинскую территорию», – написал он в Telegram-канале.
Других подробностей блогер не привел.
Командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов 14 октября сообщил в эфире ГТРК «Курск», что около половины той территории Курской области, что была занята украинскими войсками, была освобождена. По словам генерал-майора авиации, героя России Сергея Липового, учитывая, что российские бойцы уже подошли к окраине Суджи, есть все шансы, что через месяц-полтора Курская область будет полностью освобождена.
«Исходя из того, что наши штурмовые подразделения вышли уже на окраину Суджи, а это самый крупный районный центр, который непосредственно прилегает к границе, то можно предположить, что есть все шансы на то, что скоро Суджа будет занята российскими войсками, а максимум через полтора месяца, к Новому году, Курская область будет полностью освобождена. Продвижение наших войск зависит от аккуратности их действий. Сегодня на территории Курской области находятся наемники всех мастей, инструктора НАТО. Эта территория представляет собой сплошное минное поле. Там минируется все, что только можно, делается большое количество различных мин-ловушек, рассчитанных на гражданское население. И задача наших подразделений аккуратно, без лишних разрушений и жертв все это обезвредить и зачистить территорию», – сказал он в разговоре с НСН.
Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона действует режим ЧС федерального характера. Жителей приграничных районов эвакуируют на безопасные территории. По последним данным Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на Курском направлении потерял свыше 23 150 военнослужащих и 158 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что темпы наступления ВС РФ на всей линии соприкосновения в зоне спецоперации после событий в Курской области не только не снизились, но и увеличились в полтора раза. По его словам, перед Минобороны сегодня стоит главная задача – выбить украинских военных с территорий России, передает «Радиоточка НСН».
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