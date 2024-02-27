Валиева стала членом жюри Высшей лиги КВН

Дисквалифицированная 29 января Спортивным арбитражным судом российская фигуристка Камила Валиева вошла в состав жюри второй игры 1/8 финала Высшей лиги КВН, сообщило агентство ТАСС.

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Отмечается, что провел игру шоумен Дмитрий Хрусталев. Представляя фигуристку, ведущий заявил, что для россиян она все равно остается олимпийской чемпионкой.

Напомним, Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года, начиная с 25 декабря 2021 года. Утверждение фигуристки, что она неумышленно принимала допинг триметазидин, суд счел недоказанным.

Ранее певица Мария Бойко, известная как Mia Boyka, записала совместную песню с Валиевой.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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