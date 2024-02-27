Валиева стала членом жюри Высшей лиги КВН
Дисквалифицированная 29 января Спортивным арбитражным судом российская фигуристка Камила Валиева вошла в состав жюри второй игры 1/8 финала Высшей лиги КВН, сообщило агентство ТАСС.
Отмечается, что провел игру шоумен Дмитрий Хрусталев. Представляя фигуристку, ведущий заявил, что для россиян она все равно остается олимпийской чемпионкой.
Напомним, Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года, начиная с 25 декабря 2021 года. Утверждение фигуристки, что она неумышленно принимала допинг триметазидин, суд счел недоказанным.
Ранее певица Мария Бойко, известная как Mia Boyka, записала совместную песню с Валиевой.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru