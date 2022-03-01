Nemiroff аннулировал лицензию на производство своей продукции в РФ
Украинский производитель и продавец алкоголя Nemiroff принял решение об аннулировании лицензии на выпуск своей продукции на территории России. Правоустанавливающие документы отправлены 28 февраля.
Как говорится на официально странице компании в Facebook, «Немирофф гордится тем, что он украинец. Мы осуждаем военную агрессию и посягательство на территориальную целостность Украины».
«Сегодня мы все объединились в защиту свободы и независимости Украины. Это наша земля, наш народ, наше будущее”, - приводятся слова генерального директора компании Юрия Сорочинского.
Nemiroff была основана в 1992 году в городе Немирове, Винницкой области Украины. Компании принадлежат два ликёро-водочных завода и спиртовое производство.
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