Телеведущий и шеф-повар Константин Ивлев развелся с женой

Мария Ивлева решила развестись с мужем из-за его измены. Ранее стало известно, что телеведущий начал встречаться с журналисткой Валерией Куденковой.



В браке Марии и Константина родились двое детей, дочь по решению суда останется с матерью, Ивлев будет выплачивать на нее алименты.



В начале марта стало известно, что Ивлев улетел отдыхать вместе с молодой любовницей. Сама Мария, комментируя поведение мужа, заявила, что шеф-повар предпочел дешевую эскортницу из Тамани вместе какой-нибудь «достойной женщины», сообщали «Дни.ру».



Ранее стало известно о разводе актрисы Кристины Асмус и резидента Comedy Club Гарика Харламова. Бракоразводный процесс должен стартовать в июле. Интересы артистки будет представлять адвокат Анатолий Кучерена, который уже давно работает со звездой, сообщает сайт KP.Ru

