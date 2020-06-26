Телеведущий и шеф-повар Константин Ивлев развелся с женой
Известный шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев развелся со своей женой после 23 лет брака. Брак был расторгнут в Тимирязевском районном суде.
Мария Ивлева решила развестись с мужем из-за его измены. Ранее стало известно, что телеведущий начал встречаться с журналисткой Валерией Куденковой.
В браке Марии и Константина родились двое детей, дочь по решению суда останется с матерью, Ивлев будет выплачивать на нее алименты.
В начале марта стало известно, что Ивлев улетел отдыхать вместе с молодой любовницей. Сама Мария, комментируя поведение мужа, заявила, что шеф-повар предпочел дешевую эскортницу из Тамани вместе какой-нибудь «достойной женщины», сообщали «Дни.ру».
Ранее стало известно о разводе актрисы Кристины Асмус и резидента Comedy Club Гарика Харламова. Бракоразводный процесс должен стартовать в июле. Интересы артистки будет представлять адвокат Анатолий Кучерена, который уже давно работает со звездой, сообщает сайт KP.Ru
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