«Скучно» и «однотипно»: Почти половина россиян не будет смотреть новогодние шоу
Специалисты отмечают снижение интереса к таким программам в РФ.
В России уже несколько лет подряд обсуждают необходимость изменения новогодних шоу. При этом такой формат смотрят все меньше россиян. А список звезд, которых зрители предпочитают слушать за новогодним столом, почти никогда не меняется.
НОВЫЙ ГОД БЕЗ ШОУ
Сервис «Superjob» провел опрос, согласно результатам которого 47% россиян не собираются смотреть новогоднее шоу в предстоящую праздничную ночь. При этом, по подсчетам, включит развлекательные программы в этот Новый год только каждый десятый опрошенный зритель в России, а 34% граждан сделают это лишь для фона.
Отмечается, что российские женщины чаще мужчин включают новогодние программы для фона. Об этом рассказали 38% и 30% опрошенных соответственно. Между тем, среди респондентов в возрасте старше 45 лет каждый второй собирается включить развлекательное шоу, а среди молодого поколения — лишь треть. Также, по информации сервиса, россияне без детей (31%) реже включают «голубые огоньки», что семьи с детьми (41%).
Об устаревшем формате «голубых огоньков» говорят уже давно, причем даже сами звезды шоу-бизнеса. Так, пару лет назад музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в интервью НСН заявил, что, если бы его позвали изменить формат «голубого огонька», он бы показал, каким может быть новогоднее шоу.
«Однообразие надоело, одни и те же шутки надоели. Я соглашусь, что надо менять форматы. Например, на Первом канале были "Старые песни о главном". Они делали гениальные шоу в виде кино. Это было всегда интересно. ВГТРК делает консервативные вещи, но, наверное, должна быть установка на то, чтобы это поменять. Если меня пригласят как продюсера и попросят поменять "Голубой огонек", вот тогда я покажу, каким он может быть», - сказал тогда он.
В свою очередь российский кинорежиссер, сценарист и продюсер Егор Кончаловский в беседе с НСН заметил, что смотреть «голубые огоньки» стало скучно из-за одних и тех же «стареющих звезд».
«На мой личный взгляд, пора бы поменяться тем лицам, которые в новогодних "огоньках" участвуют и так далее. Ничего нового, все эти стареющие звезды, которые пытаются петь и быть актуальными — на мой взгляд, это скучно уже смотреть. Тем более что каждый год практически одно и то же, денег на это тратится огромное количество. Мне лично это все не очень близко, но я индивидуальный человек, это мое субъективное мнение. Если эти "огоньки" делаются, значит, наш народ смотрит, ну и слава богу», - добавил он.
В начале декабря 2024 года исследователи опросили 1,6 тысячу совершеннолетних граждан в почти 370 населенных пунктах России. Специалисты подчеркнули, что интерес к музыкально-развлекательным шоу в новогоднюю ночь в стране падает.
Так, например, в 2023 году 45% россиян заявили, что не хотят смотреть новогодние шоу. Тогда каждый девятый респондент собирался их включить, а поставить шоу на фон хотели 33% граждан, передает РБК. Таким образом, по подсчетам, доля россиян, которые не хотят смотреть развлекательное шоу на Новый год увеличилась с 38% в 2020 году до 47% в 2024 году.
ЖЕЛАННЫЕ ЗВЕЗДЫ
Между тем, в этом году в новогодних шоу опрошенные россияне предпочли увидеть Шамана, Григория Лепса, Полину Гагарину, Филиппа Киркорова, а также молодых звезд: Нилетто, Люсю Чеботину и Анна Асти. Некоторые зрители захотели увидеть в Новогоднюю ночь и участников шоу «Голос», например, Дину Зарипову, Сергея Волчкова или Александру Воробьеву.
В прошлом году, по данным РБК, в эфире «голубых огоньков» зрители также предпочли бы увидеть Валерия Сюткина, Диму Билана, Леру Кудрявцеву и Дмитрия Нагиева.
При этом в 2024 году среди «нежеланных к новогоднему столу» знаменитостей, например, оказалась певица Кристина Орбакайте. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в разговоре с НСН рассказал, что даже попросил у руководства Первого канала «вырезать» эту звезду из новогоднего концерта.
«На Первом канале уже подготовка к новогодним мероприятиям, нам дали инсайд, дали список, какие артисты там будут. Одна из них — Кристина Орбакайте. У нас возник вопрос: "Как так?". Люди против, общественность ее не хочет видеть. Это не наше желание, а желание наших граждан. Мы понимаем, что в нашей стране к Орбакайте санкций нет никаких. Она может спокойно передвигаться и давать концепты. Она не иноагент, не состоит ни в каких списках. Но мы знаем позицию ее мамы, маминого мужа-иноагента», - объяснил он.
В то же время, по мнению Иосифа Пригожина, аудитория «голубых огоньков» может быть не готова к изменениям.
«Зрители не готовы к новому формату. Это другая аудитория. Там 45 плюс. Есть любители Mercedes, а есть — BMW. Публику заставить нельзя. Но выбор есть, потому что на всех каналах свои "огоньки". Не хотите смотреть ВГТРК — смотрите другие», - заметил продюсер в эфире НСН.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что чуть больше 60% россиян проведут новогодние праздники дома.
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