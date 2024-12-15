«Скучно» и «однотипно»: Почти половина россиян не будет смотреть новогодние шоу

Об устаревшем формате «голубых огоньков» говорят уже давно, причем даже сами звезды шоу-бизнеса. Так, пару лет назад музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в интервью НСН заявил, что, если бы его позвали изменить формат «голубого огонька», он бы показал, каким может быть новогоднее шоу.

«Однообразие надоело, одни и те же шутки надоели. Я соглашусь, что надо менять форматы. Например, на Первом канале были "Старые песни о главном". Они делали гениальные шоу в виде кино. Это было всегда интересно. ВГТРК делает консервативные вещи, но, наверное, должна быть установка на то, чтобы это поменять. Если меня пригласят как продюсера и попросят поменять "Голубой огонек", вот тогда я покажу, каким он может быть», - сказал тогда он.

В свою очередь российский кинорежиссер, сценарист и продюсер Егор Кончаловский в беседе с НСН заметил, что смотреть «голубые огоньки» стало скучно из-за одних и тех же «стареющих звезд».