Последние интервью протоиерея Чаплина

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Всеволод Чаплин поддержал идею проведения референдума по эвтаназии, о чем заявляла экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова. Он подчеркнул, что чем больше в обществе дискуссий на социально-важные темы, тем лучше. Что касается самой эвтаназии, по мнению протоиерея, часто к ней подталкивают, используя ложные аргументы.

«Если говорить об эвтаназии, то нужно, чтобы каждый гражданин услышал о том, что она из себя представляет, как осуществляется. Услышал очень важный аргумент, что людей часто подталкивают к самоубийству. Иногда через ложный аргумент, что родственникам не нужно будет их кормить и лечить, иногда через то, что врачам с ними долго возиться. На самом деле эвтаназия сегодня стимулирует тех, кто хотел бы минимизировать население Земли. Эти же западные фонды пропагандируют аборты, гомосексуализм, то есть всё то, что убивает невинную жизнь», - заверил священник.

В Екатеринбурге столкнулись противники строительства храма Святой Екатерины на месте сквера у театра драмы и сторонники. Протоиерей Всеволод Чаплин предложил властям решить спор жителей проведением референдума

«Я не доверяю данным социологических опросов, потому что очень многое зависит от формулировки вопроса и ряда других факторов. Я считаю, что нужно очень серьёзно поставить вопрос о том, проводить новое исследование или референдум. Я считаю, что в России референдумов должно быть больше. Прямое мнение народа очень полезно бывает узнать», — заметил Чаплин.

