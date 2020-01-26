Последние интервью протоиерея Чаплина
Умер нaстоятель московского хрaмa святого Феодорa Студитa у Никитских ворот протоиререй Всеволод Чaплин. Священнослужителю был 51 год. В память о видном духовном деятеле, постоянном эксперте НСН, редакция обобщила наиболее яркие высказывания из интервью протоиерея Чаплина в эфире НСН.
Воспитание Собчак
Известная телеведущая Ксения Собчак всего одной фотографией навлекла на себя гнев пользователей социальных сетей. На фото ведущая запечатлена в имперском стиле – в черной шапке с вышитым бисером двуглавым орлом. Однако негативную реакцию пользователей вызвала другая деталь - серьги с ликом Иисуса Христа. Проиерей Всеволод Чаплин напомнил Ксении Собчак в эфире НСН, что перед иконами христиане молятся, а не используют их в качестве украшений.
«Я считаю, что с иконографическими изображениями всё же надо обращаться с почтением. Но, кстати, Ксения Анатольевна не в первый раз использует для каких-то экстравагантных действий священные изображения. Мы помним, что она, например, облачалась в одежду священника. А её поведение после венчания – это попытка сыграть на противопоставлении священного и профанного. Мне кажется, что ей надо подумать о встрече с Богом, перед самим Спасителем придётся предстать, поговорить с ним и услышать его слова – может быть, милостивые, а, может быть, грозные – в связи с тем, что она делает» - отметил собеседник НСН.
За референдумы по эвтаназии и храму в Екатеринбурге
Всеволод Чаплин поддержал идею проведения референдума по эвтаназии, о чем заявляла экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова. Он подчеркнул, что чем больше в обществе дискуссий на социально-важные темы, тем лучше. Что касается самой эвтаназии, по мнению протоиерея, часто к ней подталкивают, используя ложные аргументы.
«Если говорить об эвтаназии, то нужно, чтобы каждый гражданин услышал о том, что она из себя представляет, как осуществляется. Услышал очень важный аргумент, что людей часто подталкивают к самоубийству. Иногда через ложный аргумент, что родственникам не нужно будет их кормить и лечить, иногда через то, что врачам с ними долго возиться. На самом деле эвтаназия сегодня стимулирует тех, кто хотел бы минимизировать население Земли. Эти же западные фонды пропагандируют аборты, гомосексуализм, то есть всё то, что убивает невинную жизнь», - заверил священник.
В Екатеринбурге столкнулись противники строительства храма Святой Екатерины на месте сквера у театра драмы и сторонники. Протоиерей Всеволод Чаплин предложил властям решить спор жителей проведением референдума
«Я не доверяю данным социологических опросов, потому что очень многое зависит от формулировки вопроса и ряда других факторов. Я считаю, что нужно очень серьёзно поставить вопрос о том, проводить новое исследование или референдум. Я считаю, что в России референдумов должно быть больше. Прямое мнение народа очень полезно бывает узнать», — заметил Чаплин.
О верующих охранниках РПЦ
Православные храмы должны охранять верующие люди, заявила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега). Протоиерей Всеволод Чаплин поддержал мысль, высказанную игуменьей, а также объяснил, почему, на его взгляд, в церкви не место атеистам или людям иного вероисповедания даже на такой простой позиции как сторож.
«Когда в храмах нанимают сторожей, даже если это делается по линии ЧОПов, хотя в основном это делается в рамках общины, стараются, чтобы это были православные христиане. Когда в храме, где я служу, принимают сторожа, я спрашиваю претендентов, что они знают о вере, задаю вопросы, которые могут задать простые люди, не имеющие подготовки, и если человек вообще ничего не знает или говорит чушь, я не беру его на работу. Потому что я понимаю, что он может просто навредить духовно тому или иному человеку. Это не просто техническая фигура в церкви, сторож должен уметь хоть минимально, но помочь людям сориентироваться в том, что из себя представляет храм, и что в нём нужно делать», — разъяснил протоиерей.
Про потерянный выходной на Пасху
Депутаты нижней палаты парламента РФ отклонили законопроект о выходном дне в понедельник после Пасхи. В профильном комитете Совета Федерации инициативу также не поддержали, отметив, что такой выходной может повлечь возникновение напряженности в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений граждан. Протоиерей счел, что законодатели ущемили права большей часть населения страны.
«У нас давно со времён товарища Ленина политика всегда строится так, что ущемляется прежде всего большинство. Национальное большинство, религиозное большинство. У нас постоянно ущемляется именно русский народ. Я не думаю, что мусульмане, иудеи, буддисты или католики так сильно выступали против этого предложения. Мы знаем, что в некоторых регионах страны есть национальные праздники, которые отмечаются, как выходные дни», - подчеркнул Всеволод Чаплин.
Против митингов и бунтов
Протоиерей Всеволод Чаплин прокомментировал в эфире НСН письмо священников в защиту участников массовых протестов на улицах Москвы, а также приговор актеру Устинову. При этом Чаплин отметил, что выступает за максимально жесткое наказание для тех, кто применяют силу против сотрудников правоохранительных органов. Протоиерей обратился к истории и заявил, что «кровавое воскресенье» в 1905 году в Москве спровоцировали сами демонстранты, которые первыми открыли огонь по полицейским. По словам протоиерея, тогда власть поступила правильно и «по-христиански».
«В случаях, когда к полицейским применяют силу, наказание должно быть не просто очень жестким, а демонстративно жестким. Чтобы ни у кого даже в мыслях не возникало намерения покуситься на тех, кто охраняет закон. Более того, я считаю, что массовые беспорядки должны очень жестко пресекаться. Власти должны заботиться не только о тех, кто высказывает какую-то критику, но, в первую очередь, о большинстве народа. Если существует угроза, что вооруженный бунт лишит народ своего государства, его целостности, свободы и независимости, против него нужно бороться, применяя все силы. Так же, как и против тех внешних спонсоров, которые могут этот бунт стимулировать», - сказал Чаплин.
Анафема Порошенко и Вселенскому патриарху Варфоломею
На фоне церковного раскола на Украине протоирей Всеволод Чаплин призывал предать анафеме экс-президента Украины Петра Порошенко и Вселенского патриарха Варфоломея. Их усилиями была создана автокефальная Святейшая церковь Украины (СЦУ), внесшая раздор в духовную жизнь украинцев, считает он.
«Возможно, потенциал давления местных властей и даже экстремистских организаций исчерпывается. Оно не привело к массовому переходу верующих в так называемую СЦУ – созданную Порошенко и Фанаром (район Стамбула, где находится резиденция константинопольского патриарха - НСН) псевдоцерковную и раскольническую организацию. Очевидно, они придумают еще новые гадости. Нужно добиваться того, чтобы зло было названо злом: Порошенко достоин анафемы, Фанар достоин анафемы», - подчеркнул священнослужитель.
О загробной жизни
Ученые из Дaнии, Норвегии и Гермaнии рaсскaзaли, что люди чувствуют «перед смертью»: изменение восприятия времени, обострение чувств. Протоиерей Всеволод Чаплин в интервью НСН заявил, что результаты исследования международной группы ученых являются доказательством существования загробной жизни.
«То, что подобный опыт у людей есть, говорит о том, что человек не исчезает с концом земной жизни. Подобные переживания подтверждает то, о чем все время говорит любой священник – эта жизнь не главная, она не последняя. Эта жизнь – только вступительный экзамен по подготовке в другую, лучшую жизнь. И подготовиться к ней можно только одним способом – приобщиться к истинной вере, а она только одна, и делать добрые дела, которые неотделимы от истинной веры» - напутствовал протоиерей.
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