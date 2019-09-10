В Госдуме предложили ввести выходной в честь Пасхи

Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект, предполагающий введение нерабочего дня в понедельник после Пасхи. Авторами инициатив являются депутаты фракции ЛДПР Ярослав Нилов и Игорь Лебедев. Они настаивают на том, что появление нового праздничного дня «Светлого пасхального понедельника» послужит данью уважения историческим традициям православного сообщества России.

Кроме того, Нилов и Лебедев подчеркнули, что введение нового праздничного дня не только удовлетворит «религиозные чувства и потребности» верующих, но и высвободит время для полезных семейных дел.

В качестве аргументов парламентарии напомнили, что во многих странах Западной Европы понедельник, следующий за Пасхой, является выходным.