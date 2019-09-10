В Госдуме предложили ввести выходной в честь Пасхи
Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект, предполагающий введение нерабочего дня в понедельник после Пасхи. Авторами инициатив являются депутаты фракции ЛДПР Ярослав Нилов и Игорь Лебедев. Они настаивают на том, что появление нового праздничного дня «Светлого пасхального понедельника» послужит данью уважения историческим традициям православного сообщества России.
Кроме того, Нилов и Лебедев подчеркнули, что введение нового праздничного дня не только удовлетворит «религиозные чувства и потребности» верующих, но и высвободит время для полезных семейных дел.
В качестве аргументов парламентарии напомнили, что во многих странах Западной Европы понедельник, следующий за Пасхой, является выходным.
Ранее НСН писала, что в этом году почти половина наших соотечественников, а именно 48%, собиралась готовить к Пасхе куличи, а также красить яйца. Об этом говорят данные опроса, проведённого ВЦИОМ. Однако при этом социологи отмечают, что в 2018-ом он намерении готовить праздничные пасхальные блюда заявляли чуть больше россиян – 59%.
Также ВЦИОМ сообщал, что освящать пасхальные угощения в церкви планирует один из пяти опрошенных. Кроме того, стало известно, что 44% россиян запланировали на Пасху поход в гости. 18% опрошенных, кстати, вообще не собираются отмечать праздник.
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