Референдум об эвтаназии. В РПЦ – за, «эксперты Путина» – против

Вопрос разрешения в России эвтаназии должен решаться не только на уровне власти, но и путём проведения референдума, заявила в интервью KP.Ru министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Однако, по её мнению, это решение будет принято в стране не в ближайшие годы.

«В странах это решается референдумом, поскольку разная вера в разных странах. Она формирует разное мировоззрение», — заявила глава Минздрава.

При этом министр отказалась давать прогноз, когда ситуация по вопросу эвтаназии изменится, а также напомнила, что в некоторых странах есть злоупотребления этим правом.

Поддержал идею о референдуме в эфире НСН протоирей Всеволод Чаплин. Он подчеркнул, что чем больше в обществе дискуссий на социально-важные темы, тем лучше. Однако важно дать слово и сторонникам, и противникам любой идеи, выносимой на плебисцит, подчеркнул священник.

«На самом деле, я считаю, что референдумов должно быть больше. Я бы не препятствовал и тому, чтобы были референдумы и по теме абортов, и смертной казни. Чем больше прямого выявления воли народа, тем лучше. Только перед референдумом очень важно, чтобы сторонники разных точек зрения получили адекватный доступ на телеканалы, к большой политической дискуссии», — заявил Чаплин.

Что касается самой эвтаназии, по мнению протоиерея, часто к ней подталкивают, используя ложные аргументы. Истинной целью лоббистов идеи, по его словам, является сокращение населения Земли. Однако в обществе необходимо поднимать такие вопросы и выносить на обсуждение, а не замалчивать, убеждён Чаплин.