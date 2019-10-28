Референдум об эвтаназии. В РПЦ – за, «эксперты Путина» – против
Протоиерей и политолог рассказали НСН, какие сложности могут возникнуть с плебисцитом по поводу легализации эвтаназии в России.
Вопрос разрешения в России эвтаназии должен решаться не только на уровне власти, но и путём проведения референдума, заявила в интервью KP.Ru министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Однако, по её мнению, это решение будет принято в стране не в ближайшие годы.
«В странах это решается референдумом, поскольку разная вера в разных странах. Она формирует разное мировоззрение», — заявила глава Минздрава.
При этом министр отказалась давать прогноз, когда ситуация по вопросу эвтаназии изменится, а также напомнила, что в некоторых странах есть злоупотребления этим правом.
Поддержал идею о референдуме в эфире НСН протоирей Всеволод Чаплин. Он подчеркнул, что чем больше в обществе дискуссий на социально-важные темы, тем лучше. Однако важно дать слово и сторонникам, и противникам любой идеи, выносимой на плебисцит, подчеркнул священник.
«На самом деле, я считаю, что референдумов должно быть больше. Я бы не препятствовал и тому, чтобы были референдумы и по теме абортов, и смертной казни. Чем больше прямого выявления воли народа, тем лучше. Только перед референдумом очень важно, чтобы сторонники разных точек зрения получили адекватный доступ на телеканалы, к большой политической дискуссии», — заявил Чаплин.
Что касается самой эвтаназии, по мнению протоиерея, часто к ней подталкивают, используя ложные аргументы. Истинной целью лоббистов идеи, по его словам, является сокращение населения Земли. Однако в обществе необходимо поднимать такие вопросы и выносить на обсуждение, а не замалчивать, убеждён Чаплин.
«Если говорить об эвтаназии, то нужно, чтобы каждый гражданин услышал о том, что она из себя представляет, как осуществляется. Услышал очень важный аргумент, что людей часто подталкивают к самоубийству. Иногда через ложный аргумент, что родственникам не нужно будет их кормить и лечить, иногда через то, что врачам с ними долго возиться. На самом деле эвтаназия сегодня стимулирует тех, кто хотел бы минимизировать население Земли. Эти же западные фонды пропагандируют аборты, гомосексуализм, то есть всё то, что убивает невинную жизнь. Так что, если устраивать референдум, то важно не скукоживать дискуссию или направлять её, а сделать так, чтобы все точки зрения были выражены. Точно так же надо поступать в случае обсуждения аборта, семейного насилия, смертной казни и других важных тем. Эти темы нужно разворачивать, а не прятать, и после этого выявлять волю народа», — заверил священник.
Между тем, шансов, что идею референдума по такому болезненному вопросу официально поддержит Русская православная церковь, крайне мало. По словам Чаплина, в РПЦ могут испугаться узнать реальное мнение народа и задействовать ресурсы давления на власть.
«Я боюсь, что у нас в церкви многие испугаются этого. И прежде всего того, что люди могут сказать “да” эвтаназии. И поэтому как обычно будут стараться решать вопрос через контакты с властью, через какие-то закулисные механизмы», — поделился опасением протоиерей.
Препятствия к проведению такого референдума увидел в эфире НСН и руководитель Экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов. По его мнению, подобные темы требуют специальных знаний, чтобы высказывать какую-либо позицию по данному вопросу.
«Во-первых, референдум по такому поводу у нас вряд ли будут проводить. Всё-таки референдум у нас на практике — это какие-то политические вопросы. А во-вторых, я не уверен, что вопросы, связанные с необходимостью специальных знаний, а эвтаназия — это всё-таки экспертный вопрос, который требует знаний, чтобы иметь позицию по этому поводу, можно выносить на общенациональный референдум», — заметил Кузнецов.
Отметим, что экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ), учрежденный в 2017 году, по информации ряда источников, выполняет функции «экспертной площадки» для нынешней Администрации президента РФ.
Добавим, глава Центризбиркома Элла Памфилова прокомментировала вопрос о возможности в России референдума по поводу легализации эвтаназии. «Этот вопрос не решается на референдуме», — заявила она. В Кремле, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, нет сформулированной позиции по этой теме. Напомним, последний референдум в России проводится в 1993 году по поводу проекта конституции.
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