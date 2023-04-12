«Давайте не будем лукавить»: Нарусова о едином реестре военнообязанных
Против принятия поправок в закон о воинском учете в Совете Федерации выступила сенатор Людмила Нарусова, сообщает «Коммерсант». Она стала единственным членом верхней палаты российского парламента, кто проголосовал против законопроекта, предусматривающего введение электронных повесток.
Она подчеркнула, что эти поправки противоречат другим законам.
«Я уже не говорю про конституционное право неприкосновенности жилища и право гражданина им распоряжаться, если нет определенного решения суда», — отметила сенатор.
По её словам, закон был принят поспешно, а наказание за неполучение повестки — неадекватно.
«Давайте не будем лукавить, мы все понимаем на что этот закон направлен», — добавила Нарусова.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что скорость принятия законопроекта об электронных повестках вызвана его важностью, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru