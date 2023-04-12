«Давайте не будем лукавить»: Нарусова о едином реестре военнообязанных

«Я уже не говорю про конституционное право неприкосновенности жилища и право гражданина им распоряжаться, если нет определенного решения суда», — отметила сенатор.

По её словам, закон был принят поспешно, а наказание за неполучение повестки — неадекватно.

«Давайте не будем лукавить, мы все понимаем на что этот закон направлен», — добавила Нарусова.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что скорость принятия законопроекта об электронных повестках вызвана его важностью, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

