Телеграм: электронные повестки и утечки Пентагона

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На этой неделе обе палаты парламента приняли закон о создании единого электронного реестра воинского учета. Повестки военнообязанным будут направлять в письменной форме и дублировать в электронной. Электронная считается врученной, даже если гражданин ее не откроет, с момента размещения в личном кабинете на портале госуслуг или по истечении семи дней с даты появления в реестре повесток. Ответственность за неявку по повестке предусматривает, среди прочего, запрет на управление транспортом, на получение кредитов и заключение сделок, на выезд из страны.

Канал «СПЧ – Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека» приводит мнение своего главы Валерия Фадеева:

«Возникают логистические вопросы. Как быть, если у человека нет аккаунта на портале? Что делать, если нет смартфона и компьютера? Таких "неоцифрованных" людей у нас много, особенно в глубинке. Если человек болен и не годится для службы, а военкомат об этом не знает и высылает повестку? Ограничения при этом уже начинают работать. А если это условный вахтовик, работавший месяц на северах и по уважительной причине не проверявший свой аккаунт? Он вернется и уже попадет под ответственность? Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что уведомление о повестке на Госуслугах можно будет отключить. Будет ли в таком случае наступать ответственность за неявку? На эти и подобные вопросы необходимо дать разъяснения. Надеюсь, что к сентябрю, когда должен заработать реестр, профильные ведомства и Государственная Дума такие ответы предоставят».

Писательница Марина Юденич удивляется непоследовательности критиков закона:

«2022. Мобилизация. Ошибки, непонимание, обиды, нервотрепка, судебные иски... факторов много, но главный – безнадежно устаревшие учеты. Я помню гамму собственных чувств при виде картотеки в одном из военкоматов. Картонные карточки с карандашными правками, местами вообще не читаемыми. Я помню историю инвалида по зрению, которого пытались призвать, военкомат просто не знал о том, что человек перенес офтальмологическую операцию, после которой почти ослеп. Сам об этом не сообщил. А больше узнать было как бы и неоткуда. <…> У меня таких историй пару десятков. А в целом по стране – наверное, десятки тысяч. Злость, ярость, возмущение – в личных беседах, в публичном пространстве. Ну как так можно? XXI век на дворе.

2023. Учеты переводят в цифру, сводят воедино все, что есть о военнообязанном – диагнозы, семья, иждивенцы, алименты, налоги, работа... если чего вдруг не окажется, можно добавить в личном кабинете. И оспорить в личном кабинете. И здесь, конечно, будут ошибки. Особенно поначалу. Но всяко лучше, чем картонные карточки с карандашными правками. И все снова. Злость, ярость, возмущение – в личных беседах, в публичном пространстве. Да, все будет унифицировано и прозрачно – и права, и обязанности. Что опять не так-то? Надо было, чтобы только права?»

«АДЕКВАТ Z» пишет о масштабности предстоящей работы:

«Цифровизация и в целом модернизация системы воинского учета – задача огромного масштаба, в мирное время, наверное, способная потянуть на важную часть большого нацпроекта. Это видно хотя бы по тому, что при всей сверхактуальности темы на ее выход на стадию рассмотрения Думой законопроекта потребовалось полгода. И объем работ по фактическому запуску единого реестра военнообязанных, когда законопроект вступит в силу, тоже будет весьма-таки титаническим. Не приступать к этой работе, как наглядно показала прошлая осень, было немыслимо. Многочисленные случаи бардака при мобилизации, бороться с которым повсеместно пришлось в ручном режиме, в своей основе имели одно и то же: околонулевую информированность военкоматов, что у данного гражданина с состоянием здоровья, составом семьи, местом работы и прочими факторами, подлежащими учету при принятии решения персонально по нему. Сейчас эта информация (кроме, как кажется, медицинской, но посмотрим – текста законопроекта я пока не видел) должна будет подтягиваться в систему по каждому военнообязанному автоматически, исключая саму возможность работы военкоматов с завязанными глазами. Что касается анонсированных неприятных последствий для уклонистов, от ограничения выезда за границу до запрета на сделки с недвижимостью, то тут еще невредно было бы вспомнить про такую опцию, как отмена решения о приеме в гражданство для тех, кто его получил не по рождению. Отказ нести одну из ключевых обязанностей гражданина должен – по крайней мере, для самых злостных уклонистов – быть чреватым полным расторжением страной отношений с таким... пусть будет субъектом».

Депутат Госдумы Евгений Попов в своем канале «popovrtr» отмечает важность разъяснительной работы:

«Никто не оспаривает конституционную обязанность служить в Вооруженных Силах Российской Федерации. Это священная обязанность каждого гражданина. Вопросы к форме. Сначала надо было все разъяснить, потом принимать. С точки зрения повесток и технической реализации, очень много вопросов: человек уехал, находится в другом месте – теперь повестка пришла – тут же перекрыли выезд за границу и много чего еще. Никто не оспаривает и важность момента. Сегодня идет война. Каждый должен служить Родине. Но давайте разговаривать с народом. Давайте сначала объяснять, а затем уже ставить условия. Много вопросов. И на них нужно отвечать. Популярно, четко, ясно отвечать на вопросы. Вот и все, чего просит наш народ. И справедливо этого просит».

«Мышь в овощном» размышляет о правах и обязанностях:

«В ближайшее время нам определенно предстоит услышать многое про то, как государство якобы усиливает натиск на гражданские свободы, ужесточая контроль за призывниками. Если вы столкнетесь с таким, знайте: перед вами или дурак, или враг. Дурак – если человек не способен понять смысл нововведений и их значение для нашей страны. Враг – если он недоволен тем, что мы исправляем выявленные огрехи в системе воинского учета, делаем ее совершеннее и эффективнее, а значит – становимся сильнее. Уклонение гражданина России, подлежащего призыву на воинскую службу, от этой обязанности представляет собой нарушение закона, и государство обязано предпринимать исчерпывающие меры к тому, чтобы предупреждать, выявлять и пресекать такие нарушения. Термин "уклонист" гораздо шире, чем это кажется с первого взгляда. Речь идет о попытке уклониться не просто от строевой и огневой, от формы и казармы. А, в первую очередь, от судьбы, общей со своей страной и со своими согражданами. От общих бед, преодолевать которые можно только всем вместе, и от общих побед, в которых есть вклад каждого. Так не бывает: права не существуют без обязанностей. Будь готов защищать страну, в которой живешь – или живи в той стране, которую ты готов защищать».

