Телеграм: электронные повестки и утечки Пентагона
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Цифровизация воинского учета
На этой неделе обе палаты парламента приняли закон о создании единого электронного реестра воинского учета. Повестки военнообязанным будут направлять в письменной форме и дублировать в электронной. Электронная считается врученной, даже если гражданин ее не откроет, с момента размещения в личном кабинете на портале госуслуг или по истечении семи дней с даты появления в реестре повесток. Ответственность за неявку по повестке предусматривает, среди прочего, запрет на управление транспортом, на получение кредитов и заключение сделок, на выезд из страны.
Канал «СПЧ – Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека» приводит мнение своего главы Валерия Фадеева:
«Возникают логистические вопросы. Как быть, если у человека нет аккаунта на портале? Что делать, если нет смартфона и компьютера? Таких "неоцифрованных" людей у нас много, особенно в глубинке. Если человек болен и не годится для службы, а военкомат об этом не знает и высылает повестку? Ограничения при этом уже начинают работать. А если это условный вахтовик, работавший месяц на северах и по уважительной причине не проверявший свой аккаунт? Он вернется и уже попадет под ответственность? Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что уведомление о повестке на Госуслугах можно будет отключить. Будет ли в таком случае наступать ответственность за неявку? На эти и подобные вопросы необходимо дать разъяснения. Надеюсь, что к сентябрю, когда должен заработать реестр, профильные ведомства и Государственная Дума такие ответы предоставят».
Писательница Марина Юденич удивляется непоследовательности критиков закона:
«2022. Мобилизация. Ошибки, непонимание, обиды, нервотрепка, судебные иски... факторов много, но главный – безнадежно устаревшие учеты. Я помню гамму собственных чувств при виде картотеки в одном из военкоматов. Картонные карточки с карандашными правками, местами вообще не читаемыми. Я помню историю инвалида по зрению, которого пытались призвать, военкомат просто не знал о том, что человек перенес офтальмологическую операцию, после которой почти ослеп. Сам об этом не сообщил. А больше узнать было как бы и неоткуда. <…> У меня таких историй пару десятков. А в целом по стране – наверное, десятки тысяч. Злость, ярость, возмущение – в личных беседах, в публичном пространстве. Ну как так можно? XXI век на дворе.
2023. Учеты переводят в цифру, сводят воедино все, что есть о военнообязанном – диагнозы, семья, иждивенцы, алименты, налоги, работа... если чего вдруг не окажется, можно добавить в личном кабинете. И оспорить в личном кабинете. И здесь, конечно, будут ошибки. Особенно поначалу. Но всяко лучше, чем картонные карточки с карандашными правками. И все снова. Злость, ярость, возмущение – в личных беседах, в публичном пространстве. Да, все будет унифицировано и прозрачно – и права, и обязанности. Что опять не так-то? Надо было, чтобы только права?»
«АДЕКВАТ Z» пишет о масштабности предстоящей работы:
«Цифровизация и в целом модернизация системы воинского учета – задача огромного масштаба, в мирное время, наверное, способная потянуть на важную часть большого нацпроекта. Это видно хотя бы по тому, что при всей сверхактуальности темы на ее выход на стадию рассмотрения Думой законопроекта потребовалось полгода. И объем работ по фактическому запуску единого реестра военнообязанных, когда законопроект вступит в силу, тоже будет весьма-таки титаническим. Не приступать к этой работе, как наглядно показала прошлая осень, было немыслимо. Многочисленные случаи бардака при мобилизации, бороться с которым повсеместно пришлось в ручном режиме, в своей основе имели одно и то же: околонулевую информированность военкоматов, что у данного гражданина с состоянием здоровья, составом семьи, местом работы и прочими факторами, подлежащими учету при принятии решения персонально по нему. Сейчас эта информация (кроме, как кажется, медицинской, но посмотрим – текста законопроекта я пока не видел) должна будет подтягиваться в систему по каждому военнообязанному автоматически, исключая саму возможность работы военкоматов с завязанными глазами. Что касается анонсированных неприятных последствий для уклонистов, от ограничения выезда за границу до запрета на сделки с недвижимостью, то тут еще невредно было бы вспомнить про такую опцию, как отмена решения о приеме в гражданство для тех, кто его получил не по рождению. Отказ нести одну из ключевых обязанностей гражданина должен – по крайней мере, для самых злостных уклонистов – быть чреватым полным расторжением страной отношений с таким... пусть будет субъектом».
Депутат Госдумы Евгений Попов в своем канале «popovrtr» отмечает важность разъяснительной работы:
«Никто не оспаривает конституционную обязанность служить в Вооруженных Силах Российской Федерации. Это священная обязанность каждого гражданина. Вопросы к форме. Сначала надо было все разъяснить, потом принимать. С точки зрения повесток и технической реализации, очень много вопросов: человек уехал, находится в другом месте – теперь повестка пришла – тут же перекрыли выезд за границу и много чего еще. Никто не оспаривает и важность момента. Сегодня идет война. Каждый должен служить Родине. Но давайте разговаривать с народом. Давайте сначала объяснять, а затем уже ставить условия. Много вопросов. И на них нужно отвечать. Популярно, четко, ясно отвечать на вопросы. Вот и все, чего просит наш народ. И справедливо этого просит».
«Мышь в овощном» размышляет о правах и обязанностях:
«В ближайшее время нам определенно предстоит услышать многое про то, как государство якобы усиливает натиск на гражданские свободы, ужесточая контроль за призывниками. Если вы столкнетесь с таким, знайте: перед вами или дурак, или враг. Дурак – если человек не способен понять смысл нововведений и их значение для нашей страны. Враг – если он недоволен тем, что мы исправляем выявленные огрехи в системе воинского учета, делаем ее совершеннее и эффективнее, а значит – становимся сильнее. Уклонение гражданина России, подлежащего призыву на воинскую службу, от этой обязанности представляет собой нарушение закона, и государство обязано предпринимать исчерпывающие меры к тому, чтобы предупреждать, выявлять и пресекать такие нарушения. Термин "уклонист" гораздо шире, чем это кажется с первого взгляда. Речь идет о попытке уклониться не просто от строевой и огневой, от формы и казармы. А, в первую очередь, от судьбы, общей со своей страной и со своими согражданами. От общих бед, преодолевать которые можно только всем вместе, и от общих побед, в которых есть вклад каждого. Так не бывает: права не существуют без обязанностей. Будь готов защищать страну, в которой живешь – или живи в той стране, которую ты готов защищать».
Биолаборатории США на Украине
На этой неделе Госдума и Совет Федерации утвердили итоговый доклад парламентской комиссии по расследованию обстоятельств участия США в создании биологических лабораторий на Украине.
Депутат Госдумы, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий рассказывает о выводах доклада:
«Собраны неопровержимые доказательства, подтверждающие преступный характер проводимых Пентагоном на Украине жестоких экспериментов – в нарушение существующих международных запретов и договоренностей, прежде всего КБТО. Фактически установлено "двойное назначение" американских лабораторий, где под вывеской медицинских программ шли военно-биологические исследования для возможного создания нового вида оружия массового поражения. Теперь важно предать все материалы широчайшей гласности, направить их в парламенты всех стран мира. А нелишне было бы еще передать доклад европейским лидерам, которые слепо следуют евроатлантической солидарности в ущерб своим же национальным интересам безопасности».
«338» обращает внимание на американских ветеранов, подавших в суд на Пентагон и требующих раскрыть данные о наличии на авиабазе Карши-Ханабад (К2) в Узбекистане токсичных веществ, из-за которых военнослужащие заболели раком и другими болезнями:
«Новость, не утратившая актуальность за неделю (другой вопрос что она удачно зашла сейчас, когда возобновлено расследование деятельности американских биолабораторий): американские ветераны подали иск к Пентагону с требованием раскрыть информацию об экологической обстановке на базе К2 Карши-Ханабад и причинах ее утаивания ввиду серьезных последствий для здоровья вплоть до летальных исходов лиц, проходивших на ней службу. Невольно задумываешься, что не зря все-таки Каримов, не поддавшись угрозам и приняв последствия за принятое решение, проявив диктаторские начала, выгнал американцев из Узбекистана. Когда-нибудь ветераны, проходившие службу на Украине, прикомандированные к референс-лабораториям в Казахстане, Армении и других странах, так же будут требовать раскрытия информации о деятельности биолабораторий, негативно отразившихся на их здоровье».
«Чисто для фиксации» комментирует заявление депутата Госдумы от «Новых людей» Владислава Даванкова, который, выступая по вопросу американских биолабораторий на Украине, предложил разблокировать Twitter:
«Даванков становится настоящим политиком. Партия научилась протаскивать свою повестку. "Новые люди" уже не раз призывали к разблокировке твиттера. Но впервые они делают это в привязке к актуальной теме – расследованию деятельности американских биолабораторий на постсоветском пространстве, которое ведет Минобороны. Если партия будет активно работать в твиттере по этой теме, то этот шаг можно только приветствовать. К тому же накануне выборов-2024 в США активизация контактов с владельцем твиттера и весьма влиятельным сторонником Республиканской партии Илоном Маском России не помешает».
Депутат Госдумы Оксана Фадина проходится по фактам:
«При содействии киевского режима было создано полсотни лабораторий, где проводились эксперименты над гражданами Украины. В результате Украина стала очагом опасных заболеваний, в том числе неизвестных. 2005 год – "оранжевая революция" и приход к власти ставленника США Ющенко открыли дорогу для масштабной деятельности (созданного США, Канадой и Швецией) Украинского научно-технологического центра. Заключается соглашение между Пентагоном и Минздравом Украины (!) Что вообще их могло связывать? 2008 год – реализация масштабнейшего "украинского проекта" – UP. По соглашению, о факте смерти военнослужащего Украины незамедлительно уведомлялся Пентагон. 2014 год – был риск прекращения UP, так как в Раду был внесен законопроект, запрещающий иностранным биолабораториям работать на Украине. Но случился Майдан, и законопроект отозвали (!). А министром здравоохранения стала гражданка США Супрун. Нужны ли комментарии? 2021 год – президент Зеленский отдает остатки военного суверенитета Пентагону, заключая соглашения в сфере биоразработок и внедрения биоразведки. 2022 год – планы развернуть на Украине электронную систему биоразведки в пользу Пентагона, разведывательного альянса "Пять глаз" и НАТО. Анализ 180 проб крови украинских военнослужащих показал: 30% – переболели гепатитом, 14% – конго-крымской лихорадкой, а 21% – лихорадкой Западного Нила. Откуда такие болезни на Украине? А как еще тестировать разработанные лекарства. Украина превращена в полигон для биологических испытаний. И у мира есть только один шанс предотвратить биологическую катастрофу – поддержать Россию».
День космонавтики
12 апреля Россия отметила День космонавтики.
Популяризатор космонавтики Илья Овчинников рассказывает о том, какие возможности государство бесплатно предоставляет детям, которые интересуются космосом:
«День космонавтики, как обычно, рабочий. Ни разу он не был выходным с того момента, как начал работать в отрасли или заниматься со школьниками космосом. Сегодня состоялось открытие космической смены Роскосмоса в Артеке в Крыму, там же проходит космическая смена Самарского университета и открытие огромного финала программы "Дежурный по планете" в моем любимом Ханты-Мансийске. Проводим программы, лекции, выступаем на радио – все ради того, чтобы люди интересовались и любили космонавтику, как любим ее мы – педагоги, наставники, организаторы, специалисты Роскосмоса. Сейчас очень много делается для того, чтобы каждый из детей мог себя проявить на таких программах, и это бесплатно – абсолютно, перечисленные программы бесплатны. Всего космического и доброго в новом космическом году!»
«Доктор Z прописал» пишет про видеообращение главы Роскосмоса:
«Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов в видеообращении по случаю Дня космонавтики заявил о необходимости более активного внедрения современных технологий и наращивания производства космических аппаратов. По его словам, предшественники сделали страну ведущей космической державой, но на "заслугах прошлого далеко не уедешь", и последние события показали необходимость реализации иных подходов к работе. "Сегодня без космических технологий невозможно представить жизнь даже на бытовом уровне. Качественная связь, навигационные услуги, прогнозирование погоды и многое-многое другое мы получаем благодаря аппаратам, работающим в космосе". В ноябре прошлого года Борисов говорил, что сейчас в России производится 15 спутников в год, технически есть возможность увеличить производство до 40, однако и этого мало. С переходом на серийное производство планируется собирать один спутник в день. Задача амбициозная, но так и должно быть. Что же касается необходимости такого количества спутников, то едва ли здесь могут быть какие-либо вопросы».
Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, находящийся в зоне боевых действий, радуется премьере российского художественного фильма, съемки которого проходили на Международной космической станции:
«Рад, что премьера фильма "Вызов" удалась. Очень много положительных отзывов. Еще раз прошу прощения, что не смог вернуться в Москву, но обстановка там, где нахожусь, не позволяет отлучиться. Огромное спасибо всем, кто вместе с нами участвовал в организации уникальных космических съемок! Сделано большое дело, крайне нужное для популяризации отечественной космонавтики».
Депутат Госдумы Татьяна Дьяконова отмечает, что усилия государства по популяризации космонавтики дают хорошие результаты:
«А вы хотели бы, чтобы ваш ребенок работал в космической отрасли? Более половины опрошенных россиян (63%) ответили на этот вопрос положительно. Такие данные приводит ВЦИОМ. За последние 3 года популярность космической отрасли как места работы детей и внуков выросла на 16 п.п. (63% в 2023 году vs 47% в 2020 г.) Социологи связывают это с самим развитием отрасли и ее популяризацией в СМИ. Радуют ответы и самих детей. Стать космонавтом хотели бы 49% российских детей в возрасте от 5 до 8 лет и 34% подростков в возрасте от 14 до 17 лет, показал опрос PR-агентства Mediacom.Expert. На вопрос о том, чем их привлекает работа в космонавтике, ответы получились следующими: интересная работа – 25%; хочется побывать в космосе – 24%; увидеть другие планеты – 21%; изучать неизведанное – 16%; увидеть Землю из космоса – 10%. Как видите, в космос, как и раньше, стремятся исключительно по зову сердца. А не из-за высокой зп и каких-то плюшек».
«Мюсли вслух» пишут о том, как символично совпали День космонавтики и юбилей Курчатовского института:
«Символично, что в День космонавтики пришла отличная новость из Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", отмечающего сегодня свое 80-летие. Разработки ученых, инженеров, техников института, образованного как Лаборатория №2 АН СССР, которую 12 апреля 1943 года возглавил Игорь Курчатов, сыграли ключевую роль в укреплении обороноспособности страны и способствовали прорыву человечества в космос. Сегодня президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук сообщил об успешном получении сотрудниками института первой термоядерной плазмы на токамаке Т-15МД. По словам Ковальчука, "сложнейшая дорогостоящая установка запустилась сразу и сейчас набирает мощность, и выходит на мировые параметры". Россия продолжает и развивает традиции отечественной научной школы в области исследования управляемого термоядерного синтеза (солнышко зажгли!). А глупейшие слухи о "стране-бензоколонке" оставим злопыхателям».
Война с православием на Украине
Власти Украины на страстной неделе продолжили борьбу с прихожанами Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).
И проиграли в этой борьбе, отмечает «Темник»:
«Киев признал поражение в борьбе против УПЦ МП. Кампания по захвату храмов и изгнанию священнослужителей канонической церкви не принесла главного – поддержки верующих и общества. Верующие протестуют и отказываются участвовать в службах, проводимых захватчиками-раскольниками. На этом фоне Киев решил просто запретить Пасху. В Киеве запрещены богослужения в храмах столицы в ночь на Христово Воскресение. Формальное основание – комендантский час. Таким образом, всенощные службы попадают под фатальные ограничения».
«Правблог» пишет, что Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) поддержал запрет УПЦ:
«Можно смело сказать – совет "слил" УПЦ в угоду власти. Фактически своими решениями ВСЦиРО: оправдал государственный террор против Украинской православной церкви; выступил инструментом для убеждения мировой общественности в "отсутствии гонений" в Украине по религиозному признаку; создал видимость поддержки религиозными организациями Украины дальнейшего ограничения прав УПЦ».
«Со своей колокольни» рассказывает о рвении властей Львовской области:
«Жители Львова из 1000 пасхальных куличей создали трезубец – один из государственных символов Украины. На патриотическую инсталляцию горожанам потребовалось 25 минут и 17 секунд. Это новый национальный рекорд страны, запись о котором будет внесена в "Книгу рекордов Украины". Оказывается, есть и такая. Википедия сообщает, что проект "Книга рекордів України" является партнером международной "Книги рекордов Гиннеса", но, в отличие от последней, "не регистрирует "глупых" и опасных рекордов". Недавно руководство Львова сообщило, что в городе больше не осталось ни одного храма Украинской Православной Церкви. Всего за два дня у нее была отобрана вся собственность. Последнюю Свято-Владимирскую церковь власти недавно снесли при помощи экскаватора. Будет ли данное достижение внесено в "Книгу рекордов Украины", или этот рекорд из разряда тех, которые не регистрируют?»
«Железный Феликс» следит за марафоном сатанизма:
«Украина погружается в раскольническо-сатанинский мрак, идет планомерное уничтожение православия. ПЦУшники перешли в открытую атаку против канонической Украинской православной церкви, захватывая православные храмы – кафедральный собор УПЦ в Хмельницком, храм в честь Рождества Богородицы в Староконстантинове, собор иконы Божьей Матери "Неопалимая Купина" и церковь Святой Параскевы в Нетешине, Свято-Михайловский кафедральный собор канонической УПЦ в Шепетовке Хмельницкой области. Варварскими захватами дело не ограничивается. Во Львове ПЦУшники стали разбирать, по сути, сносить храм Равноапостольного Князя Владимира. В захваченном храме Покрова Пресвятой Богородицы в Трускавце свидомые ПЦУшники вообще устроили в алтаре бесовское "лазерное шоу", вырядившись в прислужников Сатаны. Вот уж действительно показали, кто они есть на самом деле. Сейчас зигующие безбожники пытаются захватить собор Александра Невского в городе Каменец-Подольский. Их атаки отбивают около 200 прихожан канонической Украинской православной церкви, поют молитвы и крестным ходом обходят собор. В Днепре на акции против канонической УПЦ стали сгонять даже детей – немыслимый уровень цинизма. Предводитель ПЦУшников Епифаний заявил, что молитвы в Киево-Печерской лавре должны вестись только на украинском языке – мол, "дух русского мира здесь не должен царить". Символично, что все это бесовство происходит в Страстную неделю – когда по поверью нечистая сила торжествует. Печальные реалии подтверждают это поверье. Сейчас на Украине правит бал нечисть. У укронацистов не осталось за душой ничего святого».
«Всевидящее око» умиляется реакцией международной общественности:
«На третий день индеец Зоркий Глаз в лице ООН заметил возможные нарушения прав человека в ситуации вокруг УПЦ. И даже выразил глубокую обеспокоенность. Редакция Ока всерьез подозревает, что на обеспокоенности все и закончится. Однако приятно знать, в какой момент ООН все-таки осмеливается хотя бы предположить нарушения прав человека там, где замечать их неудобно. Когда их в течение долгих лет тыкают в это нарушение носом, а пока они его все никак не могут обнаружить и разглядеть – государство делает нарушение прав официальной госполитикой».
Утечка секретных документов Пентагона
В четверг ФБР арестовало 21-летнего военнослужащего США Джека Тейшейру по подозрению в причастности к утечке секретных документов Пентагона, которые он под ником OG начал выкладывать в игровой онлайн-чат в феврале 2022 года. Попавшие в открытый доступ материалы содержат детальное описание готовившегося Киевом контрнаступления, данные о катастрофических потерях украинской армии, сведения о слежке американских спецслужб за зарубежными союзниками Белого дома и многое другое.
«С берега Гудзона» комментирует американский бардак:
«Получается, что американский режим секретности таков, что почти любой вьюноша может взять и поделиться тайнами с любителями компьютерных игр. Вот тут, думаю, американская специфика. Люди в целом непуганые. Боятся только судебных исков, да и то не в личном плане, расплачиваются же по искам не конкретные работники, а организации, да и то у последних куплены страховки от любых выплат. Вот и наблюдаем беспорядок. Примеров такого беспорядка много, расскажу историю, как один российский дипломат ехал на саммит тогда еще "восьмерки" в Питтсбурге. Участники, включая самых высокопоставленных, жили в гостинице, окруженной блокпостами. Вот подъезжает дипломат к такому посту, там чуть ли не танк стоит, выходит бравый американский воитель и спрашивает дипломата, кто таков. А в списке на пропуск наследника Горчакова и Громыко нет… "А ты честно русский дипломат?" "Честно!" "Проезжай!"»
Журналист Валентин Богданов делает главный для нас вывод – Украина к контрнаступлению не готова:
«С этими развед "утечками", независимо от их подлинности (медийная ценность события тут намного важнее и заслоняет второстепенные детали), обращают на себя внимание несколько ключевых моментов, главный из которых – Украина к контрнаступлению не готова. На уровне формирования бригад, их подготовки, ПВО и т.п. Конечно, это может быть вброс для отвлечения внимания, но тогда чей? ЦИПСО? Если бы там было в этих файлах только про Украину, то можно было бы поверить. Но там уже и про Израиль, Южную Корею, Ближний Восток. Все это уже провоцирует трения в отношениях Вашингтона с союзниками, нагнетает отношения внутри альянса "Пяти глаз" и много чего еще».
Политолог Малек Дудаков пишет о том, как Пентагон оценивает перспективы российско-украинского конфликта:
«В новом транше слитых секретных доков сообщается, что разведка Пентагона ожидает затягивания украинского конфликта до следующего года. Там довольно скептически оценивают шансы Киева на успех в рамках весенне-летнего контрнаступа. И ожидают роста усталости от войны не только на Западе – но и в самой Украине. В случае патовой ситуации на фронте Киев может прибегнуть к нанесению ударов вглубь территории России. В таком случае в Пентагоне опасаются, что на стороне России станет активнее выступать Китай – начав поставки вооружений, включая ракеты, снаряды, артиллерию и дроны. В случае успеха России на поле боя Украину может ждать смена режима на дружественный Москве. Если же патовая ситуация сохранится, то есть риск возникновения проблем с поставками вооружений из США и Европы и согласованием новых украинских бюджетов в Конгрессе – после того, как нынешние транши ближе к сентябрю закончатся».
«Мейстер» отмечает, что Пентагон прислушался к предупреждению Минобороны РФ:
«Подтверждение из "пентагоновской утечки" того факта, что США в итоге установили для своих разведывательных полетов над Черным морем границу в 80 км от Крыма, имеет очень интересный контекст. Помимо известного инцидента с беспилотником, в США подтвердили факт перехвата российским истребителем британского самолета-разведчика, в ходе которого этот самолет едва не был сбит. В целом можно констатировать, что угроза применения силы в данном случае работает эффективно – в итоге НАТОвское руководство предпочло воздержаться от дальнейших обострений, отодвинув свои районы патрулирования, что соответственно снижает эффективность воздушной разведки. Что и требовалось».
«Пинта разума» не верит в случайности:
«Относительно "слива" секретных американских документов: смешно читать о том, что кто-то сделал это случайно. Не понимая, что делает. Конечно же, это классический управляемый слив, который инициирован внутри разведывательного сообщества США. Вопрос только в том, кто его санкционировал и с какими целями? Далеко не факт, что речь идет об операции с целью дезинформировать Москву. Этот слив служит чисто американским внутриполитическим целям. Как и положено в таких случаях, часть документов (даже значительная) – подлинные. Остальные частично сфальсифицированы. Скорее всего, речь идет о борьбе внутри американских силовых структур».
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