СМИ: СК выявил хищения при строительстве спецобъектов Минобороны на миллиарды рублей
Уголовное дело о хищениях почти 4,5 млрд рублей при строительстве различных объектов Минобороны расследует Следственный комитет РФ. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Расследование касается АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ), учредителем которого является АО «Гарнизон», принадлежащее Минобороны. По данным следствия, ГУОВ со множеством нарушений возвела или совсем не достроила четыре объекта за последние пять лет. Также идет речь о завышении сметной стоимости объектов. СК РФ квалифицировал действия военных коммерсантов как как особо крупное мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
В отношение бывшего гендиректора ООО «М-Строй» Андрея Епифанцева возбудили уголовное дело. Эта компания была учреждена ГУОВ и работала на строительных объектах в рамках госконтрактов с Минобороны. Затем в списке фигурантов дела оказался экс-начальник строительного управления ГУОВ.
По словам подозреваемых, именно заместитель гендиректора «М-Строя» Дмитрий Пипко осуществлял руководство сомнительными работами. По его указанию в феврале 2021 года была «удалена электронная база данных фирмы», и организовано исчезновение первичной бухгалтерской документации за 2018–2019 годы.
При задержании Пипко уничтожил в микроволновой печке три своих мобильных телефона.
235-й гарнизонный военный суд поддержал ходатайство следствия, и отправил Дмитрия Пипко под стражу, пишет Газета.ru.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Федеральной службе безопасности (ФСБ) следует уделить особое внимание на пресечение хищений и нецелевого использования бюджетных средств, в первую очередь выделяемых на строительство стратегических объектов, на госпрограммы, на гособоронзаказ, на борьбу с коронавирусной инфекцией.
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