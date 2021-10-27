Ни стыда ни обороны. В Госдуме недовольны хищениями в Арктике

Депутат Анатолий Выборный считает, что история с хищениями при строительстве военных объектов – показатель кадровых проблем в Министерстве обороне. 

Необходимо пересмотреть кадровую политику Минобороны, чтобы минимизировать количество преступлений, заявил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Накануне в Москве были задержаны бывший гендиректор ООО «Спецстрой-1» Александр Ашгибисов и учредитель компании Евгений Горбачев. Их подозревают в махинациях при строительстве российских военных объектов в Арктике.

«Это не первый скандал, но нельзя говорить в целом о том, что в сфере обороны очень сильно распространена коррупция или другие виды преступлений. Нет, это говорит о том, что у нас антикоррупционное законодательство и в целом уголовное законодательство работает, антикоррупционный маховик набирает обороты. И самое главное, настоящее время сформировался мощный запрос на работу института неотвратимости наказания. Институт неотвратимости наказания работает как часы», - считает Выборный.
СМИ сообщили о хищении 232 млн рублей при строительстве военных объектов в Арктике

При этом необходимо тщательнее подходить к вопросу формирования кадров в стратегически важных отраслях, отметил он.

«Необходимо делать акцент на формировании кадровой политики государства, особенно, когда речь идет о высших должностных лицах, тем более в сфере обороны и безопасности. Нам одинаково нужно смещать акцент как на их профессиональную подготовку, так и на морально-нравственные качества. Какие бы нормы не устанавливали законодатели, всегда найдется человек, который их нарушит. Нам нужно заботиться о том, чтобы таких нарушений было как можно меньше. Это имеет прямое отношение к вопросам обеспечения нашей национальной безопасности», - убежден собеседник «Радиоточки НСН».

Ранее гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» оценил «суперприложение» для госслужащих за полмиллиарда, отметив повышенную безопасность отечественного ПО.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосдумаКоррупция В России
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры