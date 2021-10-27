Ни стыда ни обороны. В Госдуме недовольны хищениями в Арктике

Необходимо пересмотреть кадровую политику Минобороны, чтобы минимизировать количество преступлений, заявил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Накануне в Москве были задержаны бывший гендиректор ООО «Спецстрой-1» Александр Ашгибисов и учредитель компании Евгений Горбачев. Их подозревают в махинациях при строительстве российских военных объектов в Арктике.

«Это не первый скандал, но нельзя говорить в целом о том, что в сфере обороны очень сильно распространена коррупция или другие виды преступлений. Нет, это говорит о том, что у нас антикоррупционное законодательство и в целом уголовное законодательство работает, антикоррупционный маховик набирает обороты. И самое главное, настоящее время сформировался мощный запрос на работу института неотвратимости наказания. Институт неотвратимости наказания работает как часы», - считает Выборный.