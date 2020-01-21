Замглавы Генштаба обвинили в хищении почти 7 млрд рублей
Заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России предъявили обвинение по двум эпизодам особо крупного мошенничества на общую сумму почти в 6,7 миллиарда рублей. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на материалы Второго окружного суда.
При этом, ранее сообщалось, что генерал-полковник Халил Арсланов обвиняется в причастности к хищению 2,2 млрд руб.
Ему было предъявлено обвинение в рамках расследования уголовного дела «Воентелекома», которое было возбужден в 2013 году. По версии следствия, при заключении контрактов с Минобороны глава компании Александр Давыдов и ряд его сообщников использовали различные схемы для завышения стоимости продукции, а также для получения за оказание услуг двойной платы. Свою вину генерал-полковник не признает.
В конце декабря НСН писала, что суд в Москве принял решение наложить арест на имущество генерал-полковника Халила Арсланова. Как пишет ТАСС, в списке арестованного имущества значатся, в частности, участки земли и объекты недвижимости. Их суммарная стоимость оценивается в несколько миллионов рублей.
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