Замглавы Генштаба обвинили в хищении почти 7 млрд рублей

Заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России предъявили обвинение по двум эпизодам особо крупного мошенничества на общую сумму почти в 6,7 миллиарда рублей. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на материалы Второго окружного суда.

При этом, ранее сообщалось, что генерал-полковник Халил Арсланов обвиняется в причастности к хищению 2,2 млрд руб.

Ему было предъявлено обвинение в рамках расследования уголовного дела «Воентелекома», которое было возбужден в 2013 году. По версии следствия, при заключении контрактов с Минобороны глава компании Александр Давыдов и ряд его сообщников использовали различные схемы для завышения стоимости продукции, а также для получения за оказание услуг двойной платы. Свою вину генерал-полковник не признает.