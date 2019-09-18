Певица Диана Гурцкая выступила в поддержку Устинова

Певица Диана Гурцкая в беседе с НСН также выступила с заявлением о несправедливости приговора Устинову. По ее словам, он оказался в тюрьме из-за действий организаторов несанкционированных акций, которые подставили актера.

«Мы в нашей семье внимательно следим за делом Павла Устинова, поскольку его мама Татьяна Павловна Устинова работала учителем русского языка и литературы в средней школе города Дудинки, где вырос и учился мой муж. Поэтому очень много информации приходит сейчас от коллег-учителей, друзей и близких семьи. Я искренне сочувствую всем в этой истории. Но все-таки верю в судебную систему и надеюсь, что суд апелляционной инстанции учтёт все составляющие и вынесет справедливое решение. Чтобы из-за действий организаторов несанкционированных акций, которые просто подставили множество людей, не была сломана судьба человека. Тюрьма, как мы знаем, не является местом для исправления для молодого человека, ранее не замеченного в противоправной деятельности. И не в интересах страны и государства формировать вторую историю в стиле PussyRiot», - рассказала певица НСН.

Ранее художественный руководитель «Сатирикона», народный артист РФ Константин Райкин в эфире НСН заявил, что одним интернет-флешмобом актерское возмущение не ограничится.

