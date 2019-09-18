В поддержку Павла Устинова проходят пикеты у здания АП
В центре российской столицы у здания администрации президента проходят одиночные пикеты в поддержку актёра Павла Устинова. Напомним, 23-летний артист получил 3,5 года колонии за якобы применение насилия к представителю власти в ходе несогласованного митинга 3 августа.
Как сообщает телеканал RTVI, пикеты начались в 11:00. Первым вышел с плакатом актёр Александр Паль. Он же накануне дал старт флешмобу в поддержку Устинова, записав и выложив в сеть видео. Его подхватили ведущие актёры и деятели культуры. Среди тех, кто выступает в защиту фигуранта «московского дела»: Никита Ефремов, Иван Громов, Данил Стеклов, Евгений Стычкин, Артур Смольянинов, Юлия Пересильд, Роман Евдокимов, Данил Иванов. В очереди в пикетах стоят актеры Тимофей Трибунцев, Никита Кукушкин, Александр Молочников, Никита Ефремов, Александра Бортич и другие.
На данный момент сообщений о задержании пикетчиков не поступало. Правоохранители присутствуют на месте проведения акции, но не препятствуют её ходу.
Добавим, аналогичные пикеты проходили у здания ГУВД в июне в поддержку журналиста Ивана Голунова. Тогда журналистскому сообществу удалось отстоять коллегу.
Напомним, актёр Павел Устинов был осуждён по статье о причинении вреда здоровью представителя власти, опасного для его жизни (часть 2 статьи 318 УК РФ). По версии следствия, актёр, при оказании активного сопротивления в ходе несогласованной акции протеста, вывихнул плечо сотруднику правоохранительных органов. Прокуратура просила приговорить Устинова к 6 годам лишения свободы. Сам актёр вину не признал и настаивает на том, что не участвовал в митинге. Кроме того, суд отказался приобщать к делу видеозапись, на которой видно, что артист стоит у метро с телефоном, к нему подбегают правоохранители и жёстко задерживают.
В поддержку Устинова помимо театральных деятелей выступили и другие публичные персоны. Так, 18 сентября в Instagram опубликовал пост Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Позднее стало известно, что уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева призвала пересмотреть уголовное дело в отношении актера Павла Устинова, пишет АГН Москва.
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