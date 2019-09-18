В поддержку Павла Устинова проходят пикеты у здания АП

Как сообщает телеканал RTVI, пикеты начались в 11:00. Первым вышел с плакатом актёр Александр Паль. Он же накануне дал старт флешмобу в поддержку Устинова, записав и выложив в сеть видео. Его подхватили ведущие актёры и деятели культуры. Среди тех, кто выступает в защиту фигуранта «московского дела»: Никита Ефремов, Иван Громов, Данил Стеклов, Евгений Стычкин, Артур Смольянинов, Юлия Пересильд, Роман Евдокимов, Данил Иванов. В очереди в пикетах стоят актеры Тимофей Трибунцев, Никита Кукушкин, Александр Молочников, Никита Ефремов, Александра Бортич и другие.

На данный момент сообщений о задержании пикетчиков не поступало. Правоохранители присутствуют на месте проведения акции, но не препятствуют её ходу.

Добавим, аналогичные пикеты проходили у здания ГУВД в июне в поддержку журналиста Ивана Голунова. Тогда журналистскому сообществу удалось отстоять коллегу.