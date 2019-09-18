В Кремле знают об акциях в поддержку Устинова, но не могут ничего поделать

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выступил с комментариями по поводу проходящих акций в поддержку актёра Павла Устинова, приговорённого судом с трём с половиной годам лишения свободы по обвинению в применении насилия к бойцу ОМОНа на несогласованной акции в Москве.

Песков ответил на вопрос, как Кремль относится к тому, что пикеты в поддержку 24-летнего актёра организованы не возле МВД, Следственного комитета или суда, а именно у здания администрации президента. Как подчеркнул пресс-секретарь, ситуация по-прежнему не относится к прерогативе Кремля, передаёт RT. По его словам, ни президент, ни его администрация не должны и не могут оказывать какое-либо воздействие на суд.