В Кремле знают об акциях в поддержку Устинова, но не могут ничего поделать
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выступил с комментариями по поводу проходящих акций в поддержку актёра Павла Устинова, приговорённого судом с трём с половиной годам лишения свободы по обвинению в применении насилия к бойцу ОМОНа на несогласованной акции в Москве.
Песков ответил на вопрос, как Кремль относится к тому, что пикеты в поддержку 24-летнего актёра организованы не возле МВД, Следственного комитета или суда, а именно у здания администрации президента. Как подчеркнул пресс-секретарь, ситуация по-прежнему не относится к прерогативе Кремля, передаёт RT. По его словам, ни президент, ни его администрация не должны и не могут оказывать какое-либо воздействие на суд.
Ранее секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак назвал «вопиющей несправедливостью» ситуацию с Устиновым.
По словам политика, он несколько раз просмотрел видеозаписи момента задержания актера и везде видно, парень просто стоял возле метро и не нарушал общественный порядок. Турчак удивился, что суд не приобщил к делу эти ролики.
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