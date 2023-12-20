«Картина маслом!»: Кострома замерзает без отопления, а в Адыгее тонет «Венеция»

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Жители сразу нескольких улиц в костромском поселке Первый в эти дни думают не о праздниках, а о том, как согреться. Мощности местной котельной не хватает, в итоге батареи леденеют и лопаются, а температура в квартирах опускается. Местные власти знают о проблеме и обещали решить ее до конца прошлой недели, однако по факту ничего не сделано.

«Ничего не изменилось, у нас по-прежнему холодно в домах, все те же самые отписки, что кто-то куда-то когда-то придет и что-то где-то поделает. С 10 часов вечера батареи становятся просто холодные, - не то что еле теплые, а остывают до абсолютно холодных. Сейчас потеплело и температура в квартире не падает ниже 17 градусов, но это на улице ноль. У соседей вчера разорвало батарею во входном тамбуре дома. Замерзло и разорвало. Теплее в квартирах не стало, обещали решить вопрос на прошлой неделе, но до сих пор холод, В прошлом году была та же ситуация, но в других домах. То есть из года в год температура то в одних, то в других домах 13-15-17 градусов. Поселок увеличивается с каждым годом, дома вводятся в эксплуатацию и мощности котельной просто не хватает. Как минимум 7-8 проездов с такой проблемой сталкиваются, на каждом проезде домов по 16», - рассказала НСН одна из местных жительниц.

Мы попросили губернатора Сергея Ситникова срочно исправить ситуацию. Кстати, прошлой зимой НСН удалось «разморозить» другой район Костромы.

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В январе мы рассказывали о проблемах жителей СНТ, расположенного на границе Краснодара с Адыгеей. Тургеневский мост, соединяющий два региона России, построили без ливневок, в итоге потоки воды оттуда превратили соседнюю улицу в Венецию. Местные власти обещали разобраться с ситуацией, но с тех пор ничего не изменилось, хотя цена вопроса составляет всего 400 тысяч рублей.

«Вообще ситуация не исправилась, никто ничего не сделал. Приезжали, смотрели, как мы тонем. Вода в этом году заходила к нам в дом, не просто во дворы заливало, а прямо зашла в дом, принесла с собой ил, весь мусор. Администрация района сказала – это не наша юрисдикция, те сказали – не наша. С мертвой точки ничего не сходит, неизвестно, когда будут ремонтировать этот Тургеневский мост. От бессилия и обиды было принято решение, что может быть своими силами сделать искусственную неровность большую, чтобы вода не шла. Нам насчитали 400 тысяч, но для девяти домов это огромная сумма. Председатель СНТ тоже такой суммой не располагает, и мы уперлись в тупик. У нас идут дожди, ноябрь-декабрь конкретно эта лужа стоит, все загородились, как только могут. Это картина маслом, - кто-то полиэтилен привязал, кто-то что-то сделал из дощечек, чтобы вода не заливала, но это не выход. Каждый себя огородил и получился бассейн», - рассказала НСН жительница затопленной улицы.

Мы переадресовали ее вопросы главам Адыгеи и Краснодарского края.