Более 1800 попыток страхового мошенничества предотвратили за 2025 год

В России за 2025 год предотвратили 1820 попыток неправомерного получения страховых выплат, что позволило избежать ущерба на сумму свыше 700 миллионов рублей, рассказали в страховой компании «Ингосстрах». По материалам, переданным в правоохранительные органы, возбуждено 223 уголовных дела, из которых 64 завершились обвинительными приговорами с реальными сроками наказания.

Так, Центральный районный суд Волгограда вынес приговор участникам преступного сообщества, признанным виновными в организации преступного сообщества, страховом мошенничестве и легализации преступных доходов. Фигуранты получили от 5 до 14 лет лишения свободы в колониях строгого и общего режима, а также крупные штрафы.

В Архангельске Ломоносовский районный суд рассмотрел дело организованной группы, инсценировавшей ДТП ради незаконных страховых выплат. Ущерб от их действий превысил 50 миллионов рублей. Лидер группы приговорён к 13 годам, остальные участники — к срокам от 3 до 9 лет. В настоящее время ведётся работа по взысканию причинённого ущерба.

Заместитель генерального директора по работе с мошенническими рисками розничного бизнеса «Ингосстраха» Александр Гуляев отметил, что злоумышленники всё активнее используют цифровые технологии и элементы искусственного интеллекта в мошеннических схемах. Компания адаптирует методы противодействия, чтобы защитить интересы добросовестных клиентов.

