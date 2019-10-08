Суд отклонил иск Алибасова к «Кроту»

8 октября 201919:18

Иск Барри Алибасова к производителям химического средства для чистки труб «Крот» и ретейлеру «Ашан» отклонил Пресненский суд Москвы, сообщает ТАСС.

Отмечается, что решение суда продюсер может обжаловать в Мосгорсуде.

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Слушания в суде по иску Алибасова начались 2 октября. Истец требовал в качестве компенсации 100 млн рублей. Напомним, 4 июня Алибасов, испытывая жажду, взял бутылку с «Кротом» и сделал глоток. Хотя он немедленно бросился к раковине, промыл горло и позвал на помощь, но позднее был госпитализирован. Позже продюсер объяснил свой поступок тем, что перепутал упаковку «Крота» с коробкой сока.

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ФОТО: НСН
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