Блогеру Ивлеевой разморозили банковские счета

Банковские счета блогера Анастасии Ивлеевой были разморожены. Об этом со ссылкой на данные «БИР-Аналитик» сообщает РИА Новости.

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Исполнительное производство в отношении Ивлеевой было возбуждено в июле текущего года. Причиной стала неуплата налогов, за блогером числился долг в размере 11 352 875 рублей.

Из-за образовавшейся задолженности Ивлеевой заблокировали счета, а также арестовали Lamborghini Urus и закрыли ей выезд из России.

В конце июля стало известно, что информация об исполнительном производстве исчезла из банка данных ФССП.,

Ранее появилась информация, что боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов погасил долги перед налоговой, все банковские счета экс-чемпиона UFC разморожены, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Ивлеевой
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