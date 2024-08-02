СМИ: У блогера Ивлеевой снова появились миллионные долги

У блогера Анастасии Ивлеевой снова обнаружили миллионные долги перед Федеральной налоговой службой (ФНС).

Ивлеева погасила долг в 11,3 миллиона рублей

По данным СМИ, блогеру начислили еще 3,7 миллиона рублей налогов

Ранее в СМИ появилась информация, что Ивлеевой закрыли выезд из России, а её автомобиль Lamborghini Urus арестовали.

В конце июля было закрыто исполнительное производство в отношении Ивлеевой, напоминает «Свободная пресса».

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