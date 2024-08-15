СМИ: ФНС заблокировала счета солиста Uma2rman из-за долга в 400 тысяч рублей

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета солиста Uma2rman Владимира Кристовского, сообщает Telegram-канал Shot.

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По данным СМИ, причиной блокировки стал долг компании ООО «Ума», учредителем которой является артист. В 2022 году он планировал открыть кафе, позже передумал, но не стал закрывать фирму.

Кристовский не смог вовремя предоставить декларацию ФНС. При этом у компании образовался долг в размере 390 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что иностранный бизнесмен Йоханн Рафаэль Совада подал иск к рэперу Тимати на 7 миллионов рублей. Предприниматель в 2022 году купил у исполнителя долю в Black Star Burger. Одним из условий сделки было неразглашение о выходе из бизнеса со стороны Тимати, напоминает «Радиоточка НСН»

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ФОТО: Михаил Пешков
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