На востоке Москвы реализируют четыре инфраструктурных проекта
В Восточном административном округе будет реализовано четыре инфраструктурных проекта, заявил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.
«Для улучшения транспортной ситуации мы продолжаем локальные строительные работы и реконструкцию уже существующей улично-дорожной сети. На территории Восточного округа есть несколько таких проектов», - сказал он.
Загрутдинов уточнил, что на пересечении со Свободным проспектом и Большим Купавенским проездом будет построена эстакада, еще три объекта будут реконструированы.
В частности, реконструкция затронет Краснобогатырскую улицу, также в планах обновить улицу Богатырский мост, Богородское шоссе и часть Салтыковской улицы.
Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что с 2011 года в столице было построено 1360 километров дорог и 429 искусственных сооружений.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru