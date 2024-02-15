На востоке Москвы реализируют четыре инфраструктурных проекта

В Восточном административном округе будет реализовано четыре инфраструктурных проекта, заявил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

«Для улучшения транспортной ситуации мы продолжаем локальные строительные работы и реконструкцию уже существующей улично-дорожной сети. На территории Восточного округа есть несколько таких проектов», - сказал он.

Загрутдинов уточнил, что на пересечении со Свободным проспектом и Большим Купавенским проездом будет построена эстакада, еще три объекта будут реконструированы.

В частности, реконструкция затронет Краснобогатырскую улицу, также в планах обновить улицу Богатырский мост, Богородское шоссе и часть Салтыковской улицы.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что с 2011 года в столице было построено 1360 километров дорог и 429 искусственных сооружений.

