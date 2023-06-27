28.06.2023 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг заслуженного врача России, врача-эпидемиолога, академика РАН Геннадия Онищенко на тему: «Вспышка чумы в Монголии. Как не допустить в России»

В 17 регионах Монголии, в том числе на границе с Россией и Китаем, выявили 137 природных очагов чумы. В зоне повышенного риска находятся западные регионы Монголии, где ежегодно регистрируют случаи заболевания инфекцией среди людей.

Утром 27 июня пациент с подозрением на заболевание бубонной чумой поступил в критическом состоянии в областную больницу Гоби-Алтайского аймака Монголии. В регионе на шесть дней введен режим повышенной готовности. Роспотребнадзор опубликовал постановление о профилактике чумы на территории РФ. Документ рекомендует региональным властям проверить готовность больниц к тому, чтобы принять больного с подозрением на чуму.

В ходе брифинга будут рассмотрены следующие вопросы:

Как распространяется чума и каковы причины заражения?

Какие симптомы чумы могут проявиться у человека?

Придет ли чума в Россию?

Как вылечиться от чумы?

Каков процент летального исхода?

Кто находится в группе риска заболевания?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 11:00



Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

