28.06.2023 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг заслуженного врача России, врача-эпидемиолога, академика РАН Геннадия Онищенко на тему: «Вспышка чумы в Монголии. Как не допустить в России»
В 17 регионах Монголии, в том числе на границе с Россией и Китаем, выявили 137 природных очагов чумы. В зоне повышенного риска находятся западные регионы Монголии, где ежегодно регистрируют случаи заболевания инфекцией среди людей.
Утром 27 июня пациент с подозрением на заболевание бубонной чумой поступил в критическом состоянии в областную больницу Гоби-Алтайского аймака Монголии. В регионе на шесть дней введен режим повышенной готовности. Роспотребнадзор опубликовал постановление о профилактике чумы на территории РФ. Документ рекомендует региональным властям проверить готовность больниц к тому, чтобы принять больного с подозрением на чуму.
В ходе брифинга будут рассмотрены следующие вопросы:
- Как распространяется чума и каковы причины заражения?
- Какие симптомы чумы могут проявиться у человека?
- Придет ли чума в Россию?
- Как вылечиться от чумы?
- Каков процент летального исхода?
- Кто находится в группе риска заболевания?
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 11:00
Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm
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8 (903) 5945437
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8