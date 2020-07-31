5.08.2020 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Цена таблетки: почему в России дорожают лекарства?»

По данным аналитических компаний цены на лекарства в России выросли на 24%. При этом сильнее всего цены взлетели на отечественные препараты, в то время как лекарства зарубежных производителей подорожали всего на 8%. Основная причина, по мнению экспертов, заключается в падении курса рубля и росте спроса на средства защиты и профилактики. Политики уже предлагают меры по сдерживанию цен на лекарства. 1 сентября будет создан Федеральный реестр россиян с правом на бесплатное обеспечение лекарствами.

Почему цены на отечественные препараты выше, чем на импортные?

Как пандемия коронавирусной инфекции отразилась на ценообразовании лекарств?

Какие категории лекарств сегодня в дефиците?

Сколько стоит медицинская маска и хватит ли их на «вторую волну»?

Списки льготников и право на получение бесплатных лекарств?

Участники пресс-конференции:

Исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева

Исполнительный директор Ассоциации Независимых Аптек Виктория Преснякова

ВНИМАНИЕ! Коллеги, журналисты! Пресс-конференция проводится в режиме Online. Аккредитация не ведется. Пресс-конференция будет транслироваться в прямом эфире 5.08.2020 в 13:00

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

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