06.06.2023 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Страны БРИКС бросают вызов США. Как новая валюта заменит доллар?»

Вопрос об отказе от американского доллара обсуждается уже несколько лет. Процесс перехода на новую резервную валюту стран БРИКС ускорили агрессивные действия США, связанные с введением многочисленных санкций и ограничений. По мнению экспертов, новая общая валюта могла бы защитить стран-участниц союза от санкций, подобных тем, которые были введены против России.

1 июня в Кейптауне состоялось собрание министров иностранных дел Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. В ходе заседания были обсуждены международные отношения блока, африканская повестка, вопросы расширения союза и введение единой валюты.

В ходе пресс-конференции будут рассмотрены следующие вопросы:

Как будет функционировать валюта БРИКС?

Как будет происходить переход на новую валюту и отказ от доллара?

Каковы планы расширения союза?

Какие могут возникнуть трудности в переходе на единую валюту?

Когда могут ввести валюту БРИКС?

Какие сейчас стоят задачи перед странами БРИКС?

Как создание новой валюты может повлиять на мировую экономику?

Участники пресс-конференции:

Директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков;

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Калянов;

Руководитель Центра политэкономических исследований, экономист Василий Колташов

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 9035945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



