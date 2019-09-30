30.09.2019 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Ритейлеров заставят прибраться. Что будет с ценами?»

В августе Минприроды предложило ввести полную утилизацию товаров и упаковки. В странах Евросоюза нормативы утилизации на некоторые группы товаров в разы превышают российские аналогичные показатели, за счет этого есть возможность направлять дополнительные средства на создание эффективной системы обращения с отходами. Авторы инициативы считают, что новые нормативы утилизации позволят механизму расширенной ответственности производителей (РОП) способствовать развитию экономики замкнутого цикла, снизить процент захоронения отходов на полигонах, оперативно перейти к лучшим европейским практикам обращения с отходами, вывести систему РОП из "серой" зоны, улучшить инвестиционную привлекательность отрасли.

В ходе пресс-конференции, её участники расскажут, как будет происходить введение новых правил и нормативов для производителей, как утилизация повлияет на цены, а также о том, как может помочь бизнесу «Российский экологический оператор».

Участники пресс-конференции:

Заместитель генерального директора «Российского экологического оператора» Алексей Макрушин;

Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию, председатель комитета по экологии «Деловой России» Ильдар Неверов;

Президент группы компаний «Экотехнологии» Константин Рзаев;

Вице-президент по устойчивому развитию и корпоративным отношениям Unilever NAMET RUB Ирина Бахтина.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00

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