24.04.2023 в 11.30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг главы Зернового союза Аркадия Злочевского на тему: «Продлят или не продлят – каковы прогнозы и последствия зерновой сделки?»

Урожай зерна в РФ в 2023 году с учетом новых регионов ожидается в 123 миллиона тонн, из них 78 миллиона тонн пшеницы, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. По прогнозам экспертов перспективы сельскохозяйственного сезона-2023 в России выглядят весьма оптимистично. Тем временем, государства ЕС, вопреки обещаниям, не желают снимать ограничения по российским поставкам зерна и удобрений. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 26 апреля по 2 мая включительно снизится до 5678,9 рубля за тонну, на вывоз ячменя — вырастет до 2496 рубля, пошлина на экспорт кукурузы снизится до 3215,8 рубля за тонну, следует из данных Минсельхоза. Россия готова выйти из зерновой сделки в середине мая, если Запад не выполнит условия соглашения, а Европа требует от России продлить зерновую сделку, что позволит ей и дальше обогащаться за наш счёт.

В ходе брифинга обсудят следующие вопросы:

Как сейчас осуществляется экспорт зерна из Украины?

На сколько реальны российские заявления по выходу из зерновой сделки?

Кто в первую очередь пострадает при выходе России из зерновой сделки?

Каковы текущие показатели экспорта зерновых в условиях повышенного риска возникновения мирового продовольственного кризиса и голода?

Какие прогнозы по ценам на зерно?





Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало брифинга в 11:30

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

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Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



