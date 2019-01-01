Пресс-конференция группы «Северный Флот» на поле «Нашествия»

Пресс-конференция лидера группы «Северный Флот» Александра «Ренегата» Леонтьева начинается в пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ».

В своих официальных соцсетях группа «Северный флот» выложила фотографии из студии с подписью «работаем над новым синглом». О том, как продвигается работа и других новостях команды артист расскажет, общаясь с журналистами.

Напомним, в этом году свет увидела книга «Северный флот». Единственная правдивая история легендарной группы. Вещание из Судного дня», в которой журналист Денис Ступников привел выдержки из объёмных интервью с музыкантами, в которых они честно рассказали о том, как закончился «Король и Шут» и начался «Северный флот».

Справка:

Группа «Северный флот» была основана музыкантами коллектива «Король и шут» в 2013 году после смерти Михаила Горшенёва.

В этом году свет увидела книга журналиста Дениса Ступникова «Северный флот. Единственная правдивая история легендарной группы. Вещание из Судного дня». По словам лидера коллектива Александра Леонтьева, в этой книге музыканты честно и правдиво рассказали о том, как закончился «Король и шут» и начался «Северный флот». Сам Леонтьев признался, что специально не читал книгу до момента её официальной презентации.

В прошлом году Александр Леонтьев в качестве наставника принял участие во всероссийском конкурсе молодых авторов-исполнителей «Высоцкий. Фест». Он работал сразу с двумя конкурсантами: сольным исполнителем Аланом Макиевым и группой «Рви меха». Именно этот коллектив стал победителем проекта.

Неотъемлемая часть творческой жизни группы «Северный флот» — зонг-опера TODD. Александр Леонтьев исполняет в этом мюзикле роль Рассказчика. Новый театральный сезон «Тодда» начнётся 27 сентября в Москве. В этот день зрители смогут увидеть расширенную версию не в двух действиях, как обычно, а в трёх.



