«Северный флот»: Когда в стране всё будет хорошо – будем писать о любви и цветочках

Лидер группы «Северный флот» Александр Леонтьев во время пресс-конференции в пресс-центре НСН на поле фестиваля «Нашествие-2019» рассказал, что «будет жечь сегодня». Музыкант также сообщил, что группа сейчас работает над новым треком.

«Новый трек протестный. Так как в стране происходит какая-то ерунда, то хочется писать об этом. Он выражает наше отношение к тому, что в стране пока не все хорошо. А когда в стране все исправится, то будем петь о любви, цветочках», - сказал Леонтьев.

Всего нa трех сценaх 20-го фестиваля «Нашествие» в Большом Завидове Тверской области в течение четырех дней выступят более 130 коллективов, в том числе «Би-2», «Мумий Тролль», Гарик Сукaчев, «Дельфин» и многие другие. Продлится крупнейший в стране музыкальный фестиваль с 18 по 21 июля.

