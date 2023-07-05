06.07.2023 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Кто уронил рубль? Прогнозы и последствия обвальной девальвации»

За первую половину 2023 года российская валюта ослабела к доллару и евро более чем на 25%. Движение рубля вниз усилилось с 24 июня, после мятежа создателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина. Так, 4-5 июля биржевой курс доллара оказался на уровне 90 рублей, евро торговался на уровне 98 рублей, а курсы ЦБ отставали всего на один рубль. В Банке России называют основным фактором девальвации рубля изменения в торговом балансе, но уверяют, что рисков финансовой стабильности нет.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Какие факторы сегодня влияют на обвал рубля?

Будет ли создана единая валюта между странами БРИКС?

Сколько наличных долларов и евро осталось у россиян?

Какая динамика сегодня на фондовом рынке?

Что ждет дальше рубль?

Участники пресс-конференции:

Президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян;

Директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 15:00

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



