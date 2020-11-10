12.11.2020 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН брифинг лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова на тему: «Госдума в борьбе с коронакризисом: кто поддержит россиян?»

Вторая волна пандемии продолжает размывать доходы россиян и экономику страны. Закредитованность населения выросла за год настолько, что законодатели задумались о полном запрете микрофинансовых организаций. Кроме того, борьба с пандемией выявила слабые места российской системы здравоохранения: в больницах не хватает коек, а в аптеках лекарств.

Какие проблемы, вызванные пандемией, сегодня являются самыми актуальными для законодателей?

Готова ли Госдума ввести запрет на работу МФО в России?

Как парламент может помочь правительству выполнить план по росту годового ВВП?

Как спасти доходы россиян стремительно падающие в период пандемии?

Какую помощь Госдума способна оказать малому и среднему бизнесу?

Как решить проблему с дефицитом в аптеках?

Спикер брифинга:

Депутат Государственной Думы РФ, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

У вас есть возможность задать свой вопрос спикеру брифинга, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

